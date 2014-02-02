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Михаил

На сайте с 23 февраля 2009

Комментарии47
Темы0
Посты1
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Как развивать игровой сайт

Ну а что там оценивать в юзабилити, если это чайлд тема стандартной вордпрессовской Twenty Twelve.

Русские на Kickstarter: 5 проектов, которые пришли к успеху

Про карты: «Сейчас при цели в $3000 удалось привлечь $5740». На самом деле там £.

Смешные деньги: Сколько можно заработать на мемах

Warner Brothers

Елена Масолова о своём новом бизнесе — онлайн-курсах Eduson

Ну есть ведь не только Coursera, например. Khan University, Udemy, тот же Skillshare. Причем, как выразилась Елена, «по цене в 20 раз ниже». Чем Eduson будет концептуально отличаться от этих ресурсов?

Zynga запустила две онлайн-игры на деньги

bwin.party, все-таки.

Дружба народов: Как общаться с иностранными бизнес-партнёрами

Видимо я сотрудничаю с какими-то неправильными финнами. Все совершенно противоположно.

В iPhone обнаружена ошибка, дающая доступ к данным без пароля

Комбинация что надо.

Fresh seasons

Салат интригующий, нужно обязательно попробовать.

Афины: места, в которые не водят туристов

Олимпийский комплекс волшебный.

Афины: места, в которые не водят туристов
комментарий удалён
Дружба народов: Как общаться с иностранными бизнес-партнёрами

неужели они болтливые и безответственные?

Дружба народов: Как общаться с иностранными бизнес-партнёрами

Наверное мой комментарий в вакууме показался своеобразным нытьем, но в действительности это не так. Более безответственными чем финны (хотя я работал только с двумя различными финнскими компаниями), мне показались, пожалуй, только итальянцы. Хотя последние, уверен, не со зла. У них тепло просто и работать совсем не хочется.

Русские на Kickstarter: 5 проектов, которые пришли к успеху

Михаил, спасибо, поменяла