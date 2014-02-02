Михаил
На сайте с 23 февраля 2009
Про карты: «Сейчас при цели в $3000 удалось привлечь $5740». На самом деле там £.
Warner Brothers
Ну есть ведь не только Coursera, например. Khan University, Udemy, тот же Skillshare. Причем, как выразилась Елена, «по цене в 20 раз ниже». Чем Eduson будет концептуально отличаться от этих ресурсов?
bwin.party, все-таки.
Видимо я сотрудничаю с какими-то неправильными финнами. Все совершенно противоположно.
Комбинация что надо.
Салат интригующий, нужно обязательно попробовать.
Олимпийский комплекс волшебный.
неужели они болтливые и безответственные?
Наверное мой комментарий в вакууме показался своеобразным нытьем, но в действительности это не так. Более безответственными чем финны (хотя я работал только с двумя различными финнскими компаниями), мне показались, пожалуй, только итальянцы. Хотя последние, уверен, не со зла. У них тепло просто и работать совсем не хочется.
Михаил, спасибо, поменяла
Ну а что там оценивать в юзабилити, если это чайлд тема стандартной вордпрессовской Twenty Twelve.