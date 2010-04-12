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Михаил

На сайте с 23 февраля 2009

Комментарии47
Темы0
Посты1
Коротко0
Путешествия по Европе от читателей The Village
Милан — сделай это медленноБонджорно. Хотя вы-то наверное уже давно проснулись. Италия кажется замедляет время. Ты прилетаешь и первые дни тебе кажется, что все в порядке. Но потом — оказывается, что ты опоздал на час, два или десять. Ты потряхиваешь наручные часы у уха, в надежде услышать пульс механизма и надежда оправдывается. Значит дело в чем-то другом. Идешь вдоль улицы, в окружении соблазняющих рецепторы...
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Милан — сделай это медленно Бонджорно. Хотя вы-то наверное уже давно проснулись. Италия кажется замедляет время. Ты прилетаешь и первые дни тебе кажется, что все в порядке. Но потом — оказывается, что ты опоздал на час, два или десять. Ты потряхиваешь наручные часы у уха, в надежде услышать пульс механизма и надежда оправдывается. Значит дело в чем-то другом. Идешь вдоль улицы, в окружении соблазняющих рецепторы...