+ +
На сайте с 1 марта 2009
Путешествия читателей The Village
Radiotravel. Vol.2Летом 2007 года главный редактор веб-журнала "Перемены" Глеб Давыдов и фотограф Ольга Молодцова предприняли впечатляющую трэвел-акцию - экспедиционный проект "Radiotravel". Группа фотографов и журналистов выехала из Москвы с целью совершить большое долгосрочное путешествие по нескольким странам Юго-Восточной и Центральной Азии, попутно при этом выходя в интернет, где это только будет...
Путешествия читателей The Village