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На сайте с 1 марта 2009

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Путешествия читателей The Village
Radiotravel. Vol.2Летом 2007 года главный редактор веб-журнала "Перемены" Глеб Давыдов и фотограф Ольга Молодцова предприняли впечатляющую трэвел-акцию - экспедиционный проект "Radiotravel". Группа фотографов и журналистов выехала из Москвы с целью совершить большое долгосрочное путешествие по нескольким странам Юго-Восточной и Центральной Азии, попутно при этом выходя в интернет, где это только будет...
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Путешествия читателей The Village

Radiotravel. Vol.2 Летом 2007 года главный редактор веб-журнала "Перемены" Глеб Давыдов и фотограф Ольга Молодцова предприняли впечатляющую трэвел-акцию - экспедиционный проект "Radiotravel". Группа фотографов и журналистов выехала из Москвы с целью совершить большое долгосрочное путешествие по нескольким странам Юго-Восточной и Центральной Азии, попутно при этом выходя в интернет, где это только будет...