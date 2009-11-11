Radiotravel. Vol.2 Летом 2007 года главный редактор веб-журнала "Перемены" Глеб Давыдов и фотограф Ольга Молодцова предприняли впечатляющую трэвел-акцию - экспедиционный проект "Radiotravel". Группа фотографов и журналистов выехала из Москвы с целью совершить большое долгосрочное путешествие по нескольким странам Юго-Восточной и Центральной Азии, попутно при этом выходя в интернет, где это только будет...