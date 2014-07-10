Игорь Садреев
На сайте с 10 октября 2011
Я с сумкой под столом по пятницам три года прожил
Тут еще проблема в том, что Кончита как бы посягает на их женское. Прическа, платье, талия осиная, маникюр — нашим девушкам кажется, что их грабят.
Михаил, так в этом и дело - с российских рейсов выходили почти сплошь украинцы
Да-да. Овощи там я вообще не покупаю — они даже в упаковке оказываются полуразложившиеся.
Трагедия в том, что у меня, кроме "Магнолии", ничего и нет. И да, там очень-очень дорого
Меня больше всего пугает ощущение унылости, которое в "Пятерочках" витает — почему, если это доступный магазин, то обязательно с ощущением безысходности?
Ну судя по тому, как его тут все поддерживают присоединение, Украина как-то сильно мешала отдыхать в Крыму
Я бы сказал, большой город - не для слабонервных. В Нью-Йорке и на улицах, и в метро полно живности.
Абсолютно согласна. "Уныные" и "безысходность" - слова, которые чаще всего приходят в голову, при одном только трезвом взгляде на суровые российские супермаркеты и продуктовые в жилых домах. "Пятёрочку" давно обхожу стороной, но Дикси и Перекресток, расположенные рядом с домом, вызывают тоже самое ощущение безысходности, особенно весной, когда овощи и фрукты такие дорогие и одновременно страшные.
С учетом того, что во всем мире магазины эконом-класса одинаковые, Вы наверняка были на Марсе, ну и как там?
В нашей районной Магнолии частенько ещё просроченные продукты выкладывают на прилавок. Так что, вдвойне гадко.
вот и у меня сейчас в шаговой доступности трешовый Магнит и 2 Магнолии. При этмо всегда считала Магнолию аналогом какой-нибудь Пятерочки. Зато теперь я приучилась проверять срок годности даже воды))
Только в моем районе в Магните пустота на полках? Я вообще не поняла смысл этого магазина)
У меня прошлым летом открыли Магнит аккурат на против моего дома и там до сих пор остались низкие цены, причем выбор продуктов достаточно большой, и там чище чем в Пятерочке.
У меня, как мне кажется, самая высокая концентрация продуктовых магазинов в Москве и периодически я делаю для себя подобные исследования, так в континенте продукты в среднем дороже на 20%(бывает и на 30%), но это не самое страшное – там систематически пахнет тухлой рыбой! Хожу туда за молоком и каждый раз содрогаюсь во время пробежки мимо рыбного отдела.
В манголии норм все если работники норм. У меня на районе 3 магнолии в той что прямо у дома ниразу не попадал на просрок и сотрудники четкие, в другой постоянно просроченные товары и сотрудники быдло. А в переке вообще переклеивают этикетки со сроками годности сколько раз уже видел, причем не стесняются поверх клеят. Ну и пару раз приходил у них был разморожен морозильник вместе со все содержимым, на следующий день он с этим же содержимым и стоял. В Ашане тоже проблем но плюс в том что все сметают быстро. В азбуке попадал 3 раза подрят на прокисшую моцареллу так что все они одним лыком шиты.
У нас ближайшие тоже Магнолия и Пятерочка, пятерочка вообще треш, а в Магнолии мало того что не дешево, так еще и очереди на кассах всегда, и хлеб НИКОГДА, ни разу не был сегодняшний, в лучшем случае вчерашний, а обычно - 3-4 дневной давности, и по молочке все всегда на грани сроков годности. А вот фрукты-овощи иногда можно найти нормальные.
Ну не знаю. По-моему, дохловатая тетя получилась. Наши лучше
да, но это женские платья, а не мужские. Это эксплуатация женского образа
ладно бы она их платья украла. Свое ж!
Игорь, соглашусь. Какую-нибудь верку-сердючку всерьез они и не воспринимают, т.к. чувствуют свое превосходство. А тут смотри-ка – жалкий мужик с бородой, а явно конкурентоспособнее.
нет, нет, не посягает нифига "на их женское" (как снисходительно решили вы), а уменьшает и так немногочисленное количество "мужского". С точки зрения девушек мужиков и так мало, а тут ещё минус один. Но у вас же скрытый смысл найден там, где его нет
Абсолютно согласен. Психоз замешанный на ревности недолюбленных русских женщин.
Печально глядит на джинсы :)
зато какая у парня попка прокачанная...я бы попросила: "дяденька, а можно подержаться" ;-)
Еще бы узнать впечатления от того вечера у немецких болельщиков, приехавших в Бразилию