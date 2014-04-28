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ИС

Игорь Садреев

На сайте с 10 октября 2011

Комментарии656Темы35Посты197
Коротко0
Город

Алексей Остудин о закрытии «Пурпурного легиона»

Музыкальный журналист Алексей Остудин вспоминает, что значил закрывшийся магазин «Пурпурный легион».

3
Город

Алексей Остудин о закрытии «Пурпурного легиона» Музыкальный журналист Алексей Остудин вспоминает, что значил закрывшийся магазин «Пурпурный легион».

Город

Как Максим Кононенко получал справку у психиатра

Максим Кононенко рассказывает о том, как получал медицинскую справку для водительских прав

3
Город

Как Максим Кононенко получал справку у психиатра Максим Кононенко рассказывает о том, как получал медицинскую справку для водительских прав

Город

Что будет, если эвакуировать Ferrari

Департамент транспорта Москвы рассказал о том, что будет, если эвакуировать неправильно припаркованный Ferrari

5
Город

Что будет, если эвакуировать Ferrari Департамент транспорта Москвы рассказал о том, что будет, если эвакуировать неправильно припаркованный Ferrari

Город

Как в Москве оказалась машина «Народной армии Донбасса»

Жительница Москвы Алёна Антонова обнаружила у своего дома на Малой Грузинской улице броневик с надписью «Народная армия Донбасса»

23
Город

Как в Москве оказалась машина «Народной армии Донбасса» Жительница Москвы Алёна Антонова обнаружила у своего дома на Малой Грузинской улице броневик с надписью «Народная армия Донбасса»

Город

Что происходит у Дома моды Славы Зайцева

Анна

3
Город

Что происходит у Дома моды Славы Зайцева Анна

Город

Илья Красильщик о своём уходе из «Афиши»

Директор по продуктам журнала «Афиша» Илья Красильщик об уходе из компании

1
Город

Илья Красильщик о своём уходе из «Афиши» Директор по продуктам журнала «Афиша» Илья Красильщик об уходе из компании

Город

Алекс Дубас о том, на каких машинах ездят вежливые водители

Журналист Алекс Дубас делится результатами собственного исследования: водители каких машин пропускают людей на переходе

12
Город

Алекс Дубас о том, на каких машинах ездят вежливые водители Журналист Алекс Дубас делится результатами собственного исследования: водители каких машин пропускают людей на переходе

Город
Обращение редакции The Village к депутатам Государственной Думы18 июня комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять в первом чтении закон о штрафах за неоправданное использование иностранных слов в СМИ. Редакция The Village решила не дожидаться неизбежного
49
Город

Обращение редакции The Village к депутатам Государственной Думы 18 июня комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять в первом чтении закон о штрафах за неоправданное использование иностранных слов в СМИ. Редакция The Village решила не дожидаться неизбежного

Город

Врезаться в витрину ЦУМа на Lamborghini

В ночь на среду суперкар Lamborghini врезался в витрину ЦУМа

17
Город

Врезаться в витрину ЦУМа на Lamborghini В ночь на среду суперкар Lamborghini врезался в витрину ЦУМа

Weekend

Выставка Ильи Глазунова открылась в «Манеже»

В «Манеже» открылась выставка художника Ильи Глазунова

1
Weekend

Выставка Ильи Глазунова открылась в «Манеже» В «Манеже» открылась выставка художника Ильи Глазунова

Weekend

Александр Уржанов о спектакле «Мученик» в «Гоголь-центре»

Журналист Александр Уржанов о спектакле «Мученик», который поставил Кирилл Серебренников в «Гоголь-центре»

0
Weekend

Александр Уржанов о спектакле «Мученик» в «Гоголь-центре» Журналист Александр Уржанов о спектакле «Мученик», который поставил Кирилл Серебренников в «Гоголь-центре»

Город

Авдотья Смирнова об искусстве селфи

Авдотья Смирнова рассказывает, как делать селфи

8
Город

Авдотья Смирнова об искусстве селфи Авдотья Смирнова рассказывает, как делать селфи

Город

Депутаты хотят запретить продавать сигареты женщинам до 40 лет

Государственная дума рассмотрит поправки к антитабачному закону, запрещающие продавать сигареты женщинам до 40 лет

19
Город

Депутаты хотят запретить продавать сигареты женщинам до 40 лет Государственная дума рассмотрит поправки к антитабачному закону, запрещающие продавать сигареты женщинам до 40 лет

Город

Олег Кашин о «Политехе»

Журналист Олег Кашин об официальном логотипе Политехнического музея и последствиях сокращения

1
Город

Олег Кашин о «Политехе» Журналист Олег Кашин об официальном логотипе Политехнического музея и последствиях сокращения

Куда пойти с детьми 1 июня
Гид The Village
Куда пойти с детьми 1 июняДетский рок-фестиваль и дискотека, игры по экологии, парад колясок и праздник мороженого — специально для The Village проект Workingmama выбрал семь мест, куда отправиться с ребёнком в эти выходные
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Куда пойти с детьми 1 июня
Гид The Village

Куда пойти с детьми 1 июня Детский рок-фестиваль и дискотека, игры по экологии, парад колясок и праздник мороженого — специально для The Village проект Workingmama выбрал семь мест, куда отправиться с ребёнком в эти выходные

Когда твоя девушка больна: Роман Супер о лечении рака в Москве
Личный опыт
Когда твоя девушка больна: Роман Супер о лечении рака в МосквеЖурналист Роман Супер рассказал о том, как пугающий диагноз изменил жизнь его семьи и что нужно знать, чтобы победить рак
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Когда твоя девушка больна: Роман Супер о лечении рака в Москве
Личный опыт

Когда твоя девушка больна: Роман Супер о лечении рака в Москве Журналист Роман Супер рассказал о том, как пугающий диагноз изменил жизнь его семьи и что нужно знать, чтобы победить рак

Битва под Москвой: Юлия Кернер о новой жизни на Рублёвке
Город
Битва под Москвой: Юлия Кернер о новой жизни на РублёвкеСпециально для The Village главный редактор газеты «На Рублёвке» Юлия Кернер написала о том, чем сейчас живёт знаменитый район и как местные жители борются с нашествием короеда и Москвы
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Битва под Москвой: Юлия Кернер о новой жизни на Рублёвке
Город

Битва под Москвой: Юлия Кернер о новой жизни на Рублёвке Специально для The Village главный редактор газеты «На Рублёвке» Юлия Кернер написала о том, чем сейчас живёт знаменитый район и как местные жители борются с нашествием короеда и Москвы

Город

Кирилл Серебренников о словах-политзаключённых

Режиссёр Кирилл Серебренников о запрете мата и новых политзаключённых

4
Город

Кирилл Серебренников о словах-политзаключённых Режиссёр Кирилл Серебренников о запрете мата и новых политзаключённых

Город

Андрей Лошак о будущем интернета в России

Журналист Андрей Лошак об интернете в Северной Корее и завтрашнем дне России

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Город

Андрей Лошак о будущем интернета в России Журналист Андрей Лошак об интернете в Северной Корее и завтрашнем дне России

Город

Сенатор придумал имя российскому интернету

Член Совета Федерации предложил создать в России собственный интернет и назвать его «Чебурашкой»

3
Город

Сенатор придумал имя российскому интернету Член Совета Федерации предложил создать в России собственный интернет и назвать его «Чебурашкой»

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