Игорь Садреев
На сайте с 10 октября 2011
Алексей Остудин о закрытии «Пурпурного легиона»
Музыкальный журналист Алексей Остудин вспоминает, что значил закрывшийся магазин «Пурпурный легион».
Алексей Остудин о закрытии «Пурпурного легиона» Музыкальный журналист Алексей Остудин вспоминает, что значил закрывшийся магазин «Пурпурный легион».
Как Максим Кононенко получал справку у психиатра
Максим Кононенко рассказывает о том, как получал медицинскую справку для водительских прав
Как Максим Кононенко получал справку у психиатра Максим Кононенко рассказывает о том, как получал медицинскую справку для водительских прав
Что будет, если эвакуировать Ferrari
Департамент транспорта Москвы рассказал о том, что будет, если эвакуировать неправильно припаркованный Ferrari
Что будет, если эвакуировать Ferrari Департамент транспорта Москвы рассказал о том, что будет, если эвакуировать неправильно припаркованный Ferrari
Как в Москве оказалась машина «Народной армии Донбасса»
Жительница Москвы Алёна Антонова обнаружила у своего дома на Малой Грузинской улице броневик с надписью «Народная армия Донбасса»
Как в Москве оказалась машина «Народной армии Донбасса» Жительница Москвы Алёна Антонова обнаружила у своего дома на Малой Грузинской улице броневик с надписью «Народная армия Донбасса»
Что происходит у Дома моды Славы Зайцева Анна
Илья Красильщик о своём уходе из «Афиши»
Директор по продуктам журнала «Афиша» Илья Красильщик об уходе из компании
Илья Красильщик о своём уходе из «Афиши» Директор по продуктам журнала «Афиша» Илья Красильщик об уходе из компании
Алекс Дубас о том, на каких машинах ездят вежливые водители
Журналист Алекс Дубас делится результатами собственного исследования: водители каких машин пропускают людей на переходе
Алекс Дубас о том, на каких машинах ездят вежливые водители Журналист Алекс Дубас делится результатами собственного исследования: водители каких машин пропускают людей на переходе
Обращение редакции The Village к депутатам Государственной Думы 18 июня комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять в первом чтении закон о штрафах за неоправданное использование иностранных слов в СМИ. Редакция The Village решила не дожидаться неизбежного
Врезаться в витрину ЦУМа на Lamborghini
В ночь на среду суперкар Lamborghini врезался в витрину ЦУМа
Врезаться в витрину ЦУМа на Lamborghini В ночь на среду суперкар Lamborghini врезался в витрину ЦУМа
Выставка Ильи Глазунова открылась в «Манеже»
В «Манеже» открылась выставка художника Ильи Глазунова
Выставка Ильи Глазунова открылась в «Манеже» В «Манеже» открылась выставка художника Ильи Глазунова
Александр Уржанов о спектакле «Мученик» в «Гоголь-центре»
Журналист Александр Уржанов о спектакле «Мученик», который поставил Кирилл Серебренников в «Гоголь-центре»
Александр Уржанов о спектакле «Мученик» в «Гоголь-центре» Журналист Александр Уржанов о спектакле «Мученик», который поставил Кирилл Серебренников в «Гоголь-центре»
Авдотья Смирнова об искусстве селфи Авдотья Смирнова рассказывает, как делать селфи
Депутаты хотят запретить продавать сигареты женщинам до 40 лет
Государственная дума рассмотрит поправки к антитабачному закону, запрещающие продавать сигареты женщинам до 40 лет
Депутаты хотят запретить продавать сигареты женщинам до 40 лет Государственная дума рассмотрит поправки к антитабачному закону, запрещающие продавать сигареты женщинам до 40 лет
Олег Кашин о «Политехе»
Журналист Олег Кашин об официальном логотипе Политехнического музея и последствиях сокращения
Олег Кашин о «Политехе» Журналист Олег Кашин об официальном логотипе Политехнического музея и последствиях сокращения
Куда пойти с детьми 1 июня Детский рок-фестиваль и дискотека, игры по экологии, парад колясок и праздник мороженого — специально для The Village проект Workingmama выбрал семь мест, куда отправиться с ребёнком в эти выходные
Когда твоя девушка больна: Роман Супер о лечении рака в Москве Журналист Роман Супер рассказал о том, как пугающий диагноз изменил жизнь его семьи и что нужно знать, чтобы победить рак
Битва под Москвой: Юлия Кернер о новой жизни на Рублёвке Специально для The Village главный редактор газеты «На Рублёвке» Юлия Кернер написала о том, чем сейчас живёт знаменитый район и как местные жители борются с нашествием короеда и Москвы
Кирилл Серебренников о словах-политзаключённых
Режиссёр Кирилл Серебренников о запрете мата и новых политзаключённых
Кирилл Серебренников о словах-политзаключённых Режиссёр Кирилл Серебренников о запрете мата и новых политзаключённых
Андрей Лошак о будущем интернета в России
Журналист Андрей Лошак об интернете в Северной Корее и завтрашнем дне России