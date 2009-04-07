Маша Ворслав
На сайте с 5 марта 2009
Рецепты читателей
Шоколадные-прешоколадные пирожныеПриготовьте их утром, чтобы порадовать близких. И налейте им стакан молока.
Рецепты читателей
Шоколадные-прешоколадные пирожные Приготовьте их утром, чтобы порадовать близких. И налейте им стакан молока.
Рецепты читателей
Классический чизкейк Самый обычный ванильный чизкейк.
Рецепты читателей
Мини-кексы с белым шоколадом и орешкамиМаленькие кексы с тонким ароматом кофе, орешками и вкраплениями шоколада не оставят никого равнодушным:)
Рецепты читателей
Мини-кексы с белым шоколадом и орешками Маленькие кексы с тонким ароматом кофе, орешками и вкраплениями шоколада не оставят никого равнодушным:)
Рецепты читателей
Яблочно-морковный пирогВы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.
Рецепты читателей
Яблочно-морковный пирог Вы любите миндальные пирожные? Моя семья их просто обожает, так что я решила испечь этот пирог. Кратко: миндально-морковное тесто и нежные печеные яблоки сверху с тонким слоем варенья.
Рецепты читателей
Самый нежный и ароматный – тыквенный чизкейкЯ немного "облегчила" всеми любимый чизкейк: взяла обезжиренный творог, сметану и намного меньше крем-сыра. Если хотите приготовить полноценную версию, тогда крем-сыр и творог берите в пропорции 2:1.
Рецепты читателей