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ЕП

Евгения Пестова

На сайте с 9 марта 2009

Комментарии25
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Посты2
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В Москве появились партизанские дорожные знаки

По набережной Яузы на велосипеде езжу почти каждый день, но знаков пока не замечала. Или про взятку уже сняли?)

Куриная грудка с салатом из грейпфрута и авокадо

сегодня сделала)
вкуснятина))) спасибо

Антикризисные коктейли

Итак, наубой, коктейль "Дебошир" он же "Шалун"
Коньячный спирт+минералка 50 на 50
+ Банка сгущенки.
Все вылить в бутылку из под минералки, тщательно взболтать, наслаждаться "русским бейлисом"

«Ночные» в Санкт-Петербурге

Двигайте это в Москву!)

Хренчики

это ништяки)))!

Macarons

К своему стыду - была в Париже и так и не попробовала. Решила, что это обычное безе, только с красителями. Спасибо за то, что просвятили!

Улицы

Контраст отличный, ничего не скажешь!) Про ракурсы уже говорили, повторять не буду, к тому же понимаю сложность процесса отбора фотографий.
Автору спасибо!
Питер - нежно)

Macarons

вот да, та же история))

Macarons

Зато я поела там крем-брюле. Helly, а вам удалось?)

Macarons

и это - тоже нет(( зато булочки с шоколадом - ммм)))

Macarons

ах, а вот это уже я не попробовала)

Macarons

))

«Ночные» в Санкт-Петербурге

В Москве - критмасса.
Описанное выше - судяпо всему "официальное" мероприятие, Матвиенко еще не ездит? - мол у нас тоже есть велодвижение (большинство катальщиков в понедельник поедут все равно на своих тачках на работу),
Критическая масса есть во многих городах, но идея совершенно противоположна, полная самоорганизация, пару раз даже мусора разгоняли (несанкционированное же, экстремизм!).

«Ночные» в Санкт-Петербурге

Самоорганизация говорите?) хех.. есть куда применить мой вечный энтузиазм...
А то мало ли, еще привлечем внимание общественности, сделают нам свои дорожки и разрешать не в час пик в метро перевозить...

«Ночные» в Санкт-Петербурге

Насколько я понимаю, ничего «официального» в этих покатушках нет. Разве что им много лет и все к этому привыкли. А держится всё на отдельных простых людях, которым это интересно. И людям не влом объяснить офигевшим гаишникам нормы ПДД и даже склонить их к сопровождению колонны :)

«Ночные» в Санкт-Петербурге

в питере тоже есть (или была) "критическая масса".. но это гнилая идея, имхо.

Куриная грудка с салатом из грейпфрута и авокадо

как здорово!)