Евгения Пестова
На сайте с 9 марта 2009
сегодня сделала)
вкуснятина))) спасибо
Итак, наубой, коктейль "Дебошир" он же "Шалун"
Коньячный спирт+минералка 50 на 50
+ Банка сгущенки.
Все вылить в бутылку из под минералки, тщательно взболтать, наслаждаться "русским бейлисом"
Двигайте это в Москву!)
это ништяки)))!
К своему стыду - была в Париже и так и не попробовала. Решила, что это обычное безе, только с красителями. Спасибо за то, что просвятили!
Контраст отличный, ничего не скажешь!) Про ракурсы уже говорили, повторять не буду, к тому же понимаю сложность процесса отбора фотографий.
Автору спасибо!
Питер - нежно)
вот да, та же история))
Зато я поела там крем-брюле. Helly, а вам удалось?)
и это - тоже нет(( зато булочки с шоколадом - ммм)))
ах, а вот это уже я не попробовала)
))
В Москве - критмасса.
Описанное выше - судяпо всему "официальное" мероприятие, Матвиенко еще не ездит? - мол у нас тоже есть велодвижение (большинство катальщиков в понедельник поедут все равно на своих тачках на работу),
Критическая масса есть во многих городах, но идея совершенно противоположна, полная самоорганизация, пару раз даже мусора разгоняли (несанкционированное же, экстремизм!).
Самоорганизация говорите?) хех.. есть куда применить мой вечный энтузиазм...
А то мало ли, еще привлечем внимание общественности, сделают нам свои дорожки и разрешать не в час пик в метро перевозить...
Насколько я понимаю, ничего «официального» в этих покатушках нет. Разве что им много лет и все к этому привыкли. А держится всё на отдельных простых людях, которым это интересно. И людям не влом объяснить офигевшим гаишникам нормы ПДД и даже склонить их к сопровождению колонны :)
в питере тоже есть (или была) "критическая масса".. но это гнилая идея, имхо.
как здорово!)
По набережной Яузы на велосипеде езжу почти каждый день, но знаков пока не замечала. Или про взятку уже сняли?)