Евгения Пестова
На сайте с 9 марта 2009
Рецепты читателей
Кокосово-шоколадные шарикиДумаю, вы все не раз пробовали такую славную сладость как кокосовые шарики, например в Индии, на Холмах или тематических маркетах. Я много задумывалась о том, что мне, как большому любителю шоколада, очень не хватает его вкуса и запаха. И вот однажды мне и мужчине досталось грамм 200 кокосовой стружки, мы купили сгущенки и отредактировали классический рецепт с учетом своих желаний.
Рецепты читателей
Кокосово-шоколадные шарики Думаю, вы все не раз пробовали такую славную сладость как кокосовые шарики, например в Индии, на Холмах или тематических маркетах. Я много задумывалась о том, что мне, как большому любителю шоколада, очень не хватает его вкуса и запаха. И вот однажды мне и мужчине досталось грамм 200 кокосовой стружки, мы купили сгущенки и отредактировали классический рецепт с учетом своих желаний.
Рецепты читателей
Вкусное и красивое от Елены НаседкинойНе так давно мы познакомились с кулинарными шедеврами из Бельгии, а что же у нас? А у нас есть Елена Наседкина - художник, творец, кондитер. Главные герои ее сладких произведений не только мультяшные Винни, Человек-Паук и Черепашки-Ниндзя, но и аппетитные части женского тела, сумочки, шляпы, самолеты, животные, да вообщем-то все, что способна родить богатая фантазия заказчика.
Рецепты читателей