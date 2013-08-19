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Dragoslav Krasiç

На сайте с 10 марта 2009

Комментарии26
Темы0
Посты2
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Люди в городе: Кто ищет мужчин за 27

Хочу познакомиться с Натальей :)

Бирюлево — центр: Что знают о митинге в спальных районах

"Мы в семье считаем, что это бесполезная трата времени. Не в смысле, что наш голос ничего не решает, а в смысле, что всё уже решено." - гениальная фраза

В «Гараже» открывается выставка «Алексей Бродович: от Дягилева до Harper's Bazaar»

Подходящее место для того, чтобы "перевести стрелки" после Марины Абрамович)))

Для торговых центров Москвы появилось мобильное приложение

Спасибо за обзор, но по обычаю - "не прошло и пол года" =)

У метро «Университет» появились первые велополосы

Извините, но тут напрашивается фраза господина Черномырдина.

Дышите глубже: люди в масках

вскоре маска станет одним из востребованных фешн аксессуаров.

Из-за жары на московское метро подают в суд

на помощ приходит

30% пачки сигарет займет надпись «Курение убивает»

боюсь в сегодняшних условиях "следования" за опытом зарубежных коллег это средство совершенно бесполезно. неудачный пример заразителен. у меня рвотный рефлекс от сигарет вызвали следующие пачки

Новое место: Lunchbox

я не то чтобы прагматик, однако заведение пренебрежительно мало чем отличается от от казалось бы похожего Prime Star. зачем тогда столько пафоса..

Не один дома. Обзор домашних вечеринок

алкогоуфотрэш еще те бунтари
не хватает обзора о квартире на маяковской, чей гостеприимный хозяин ОБР GVS всегда согреет радушным приемом и милой беседой

Новое место: Lunchbox

почему прагматиком быть стыдно в этой стране и Москве в частности?

Бирюлево — центр: Что знают о митинге в спальных районах

У меня внутри все бурлит от таких фраз. Вот такие "граждане" и нужны власти. Безропотное стадо.

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