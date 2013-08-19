Dragoslav Krasiç
На сайте с 10 марта 2009
"Мы в семье считаем, что это бесполезная трата времени. Не в смысле, что наш голос ничего не решает, а в смысле, что всё уже решено." - гениальная фраза
Подходящее место для того, чтобы "перевести стрелки" после Марины Абрамович)))
Спасибо за обзор, но по обычаю - "не прошло и пол года" =)
Извините, но тут напрашивается фраза господина Черномырдина.
вскоре маска станет одним из востребованных фешн аксессуаров.
на помощ приходит
боюсь в сегодняшних условиях "следования" за опытом зарубежных коллег это средство совершенно бесполезно. неудачный пример заразителен. у меня рвотный рефлекс от сигарет вызвали следующие пачки
я не то чтобы прагматик, однако заведение пренебрежительно мало чем отличается от от казалось бы похожего Prime Star. зачем тогда столько пафоса..
алкогоуфотрэш еще те бунтари
не хватает обзора о квартире на маяковской, чей гостеприимный хозяин ОБР GVS всегда согреет радушным приемом и милой беседой
почему прагматиком быть стыдно в этой стране и Москве в частности?
У меня внутри все бурлит от таких фраз. Вот такие "граждане" и нужны власти. Безропотное стадо.
Хочу познакомиться с Натальей :)