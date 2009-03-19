Dragoslav Krasiç
На сайте с 10 марта 2009
Транспорт
Звездная PrimaveraЛегендарный мотоцикл Vespa 5 Primavera 1978 г.в. с автографами британских селебрити будет продан с молотка на одном из интернет аукционов.
Транспорт
Звездная Primavera Легендарный мотоцикл Vespa 5 Primavera 1978 г.в. с автографами британских селебрити будет продан с молотка на одном из интернет аукционов.
Путешествия по Европе от читателей The Village
CHEAP TRIPПутешествие уже давно покинуло область недоступной роскоши, Настали те дни, когда каждый желающий из числа активно мыслящих студентов может позволить себе поездку стоимостью не выше 1000 евро.
Путешествия по Европе от читателей The Village