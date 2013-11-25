Полина Дзюба
На сайте с 8 ноября 2011
Неплохой Sally Hansen Retinol Hand Creme (он с антивозрастным эффектом, но я сомневаюсь, что там слишком активные компоненты, которые могут нанести какой-то вред молодой коже) и, если будете в Израиле, купите крем Sea of Spa - дешевый, но хороший. Один из любимых
Очень люблю посидеть здесь после плотного обеда и насладиться чаем... время будто останавливается!
Срочно. Готовить. Патиссон. Как у Шишкина.
Елизавета, при всем уважении, где Вы увидели "адовые" цены?
Я сама не сторонница переплачивать непонятно за что, но здесь все предельно ясно: цена складывается из аренды (а там площадь ок. 1000 кв.м.), затрат на оборудование, которое там явно профессиональнее, чем то, которое можно найти на кухне даже у продвинутых кулинаров, оплаты официантам и т.д. и т.п.. Да и вообще, ресторанная еда же не должна стоить, как фастфуд. В МСК есть места, которые, как мне кажется, слишком завышают цены, но Ragout я бы к ним относить не стала.
Тыквенная каша с детства одна из любимых.
Брауни - это просто наркотик, от одного фото ломка
Аппетитно! В уличной еде все-таки что-то есть.
Да, цены, конечно, высоковаты. Но и порции-то большие! Я была там уже два раза, оба раза брала мини-порцию fresh bowl и наелась. Это же не тарелка травы, а реально питательные вещи вроде тофу и разных круп.
Montalto, Uilliam's, Black Market, Голубка
"он с антивозрастным эффектом, но я сомневаюсь, что там слишком активные компоненты, которые могут нанести какой-то вред молодой коже)"
Там ретинил пальмитат, если я не ошибаюсь, он малоактивный (если сравнивать с ретиноидами и ретинолом), так что Вы правы - там нет чего-то, что может повредить молодой коже.
Справедливости ради, в кремах из магазинов почти нет сильноактивных компонентов, иначе они бы позиционировались как лекарственные препараты и продавались в соответствующих местах. Пример - та же Ренова, которая отпускается только по рецепту. Дерматологи-косметологи скажут, что разделение по возрастным категориям не правильно, потому что разные проблемы могут возникнуть в любом возрасте: есть полно людей, которым далеко не 16 с сильнейшим акне, и есть 25-летние девушки, которым вполне можно использовать Ботокс, потому что сильные морщины на лбу.
У меня никогда в жизни не было проблем с акне, так что я никогда не пользовалась "молодежной" косметикой, направленной на этот возраст. А если бы начала - непременно возникли бы проблемы, потому что 90% такой косметики связано именно с лечением акне. При уходе за кожей нужно ориентироваться не на возраст, а на состояние кожи. Это правило действует до того возраста, когда начинается уже "настоящее" старение, связанное с гормональной перестройкой, наследственностью и прочими факторами. Но это уже территория не косметики, а косметических процедур и пластической хирургии.
Крем этот, тем не менее, замечательный, но Гале скорее всего может не подойти, потому что сильный апельсиновый аромат. Я сама очень люблю этот запах, но даже мне он иногда мешает.
Маша, спасибо :) да, мне не нравятся сильный аромат у крема, особенно апельсиновый.
Аня, круто!!!