Полина Дзюба
На сайте с 8 ноября 2011
Рестораны
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкойВ преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
Рестораны
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
Рестораны
Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в МосквеThe Village составил гид по московским стейк-хаусам и ресторанам, где мясу уделяют немало внимания.
Рестораны
Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в Москве The Village составил гид по московским стейк-хаусам и ресторанам, где мясу уделяют немало внимания.
Кухня
Части тела: Из чего сделаны стейки в ресторанахThe Village выяснил, что за мясо подают в ресторанах, где его берут, из чего делают стейки и как их можно прожарить.
Кухня
Части тела: Из чего сделаны стейки в ресторанах The Village выяснил, что за мясо подают в ресторанах, где его берут, из чего делают стейки и как их можно прожарить.
Кухня
В Гостином Дворе пройдёт рождественский гастрономический фестиваль
С 30 ноября по 2 декабря в Гостином Дворе пройдёт шестой Гастрономический фестиваль — большая ярмарка еды, напитков, посуды и кухонной утвари с книжным маркетом и мастер-классами шеф-поваров.
Кухня
В Гостином Дворе пройдёт рождественский гастрономический фестиваль С 30 ноября по 2 декабря в Гостином Дворе пройдёт шестой Гастрономический фестиваль — большая ярмарка еды, напитков, посуды и кухонной утвари с книжным маркетом и мастер-классами шеф-поваров.
Новое место
Новое место: Bar.DuckНа Покровском бульваре открылся Bar.Duck — бар с танцами, большим выбором джина и полноценным кафе.
Новое место
Новое место: Bar.Duck На Покровском бульваре открылся Bar.Duck — бар с танцами, большим выбором джина и полноценным кафе.
Новое место
Новое место: La Casa Del GauchoНа углу Малой Бронной и Тверского бульвара открылся аргентинский стейк-хаус La Casa Del Gaucho — младший брат сети ресторанов El Gaucho.
Новое место
Новое место: La Casa Del Gaucho На углу Малой Бронной и Тверского бульвара открылся аргентинский стейк-хаус La Casa Del Gaucho — младший брат сети ресторанов El Gaucho.
Рестораны
На Патриарших прудах открылось кафе с венским штруделем
На Малой Бронной заработало небольшое кафе Strudel.
Рестораны
На Патриарших прудах открылось кафе с венским штруделем На Малой Бронной заработало небольшое кафе Strudel.
Рестораны
Пока ты спал: Ранние завтраки в МосквеГде сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.
Рестораны