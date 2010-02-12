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Kira Gordienko

На сайте с 12 марта 2009

Комментарии17
Темы0
Посты1
Коротко0
Масленица

Приезжай!)

Кокосанки (в простонародье - Кокосовое печенье)

Ох...я же могу есть их килограммами...и с работы уволилась( Но всё равно спасибо ОГРОМЕДНОЕ!

Мужской или женский коктейль?

ананас
черника
кофе
виски

Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть)

Очень очень хочу! Надо скорее в магазин!

Казантип09 на автобусе, весело и вкусно!

Эх из Питера бы...

You are What You Eat

3 больше всего похож на мой(

Любителям сыра

Единственное что есть в моем холодильнике всегда)))

ЧПХ вдоль по чисто Питерской

Ну если серьезно к этому относиться то конечно)

Окно в Европу

http://www.au-pair.com.ua/
http://www.aupair-agency.com.ua/aupair_applic.html
Вот парочка агентств. Все серьёзные au-pair агентства должны иметь лицензию, выданную Федеральным ведомством по труду, сведения о наличии такой лицензии можно найти в Интернете. Тебе оплачивается медицинская страховка. А кирпич на голову может и в родном городе упасть где каждый второй знакомый)))

Окно в Европу

С семьей ты предварительно переписываешься, и они тоже про себя письмо предоставляют, знакомыми я думаю обзавестись можно. И в конце концов если тебя что то не устраивает ты можешь уехать, расторгнув договор... хотя я твои опасения понимаю)

Окно в Европу
комментарий удалён
Окно в Европу
комментарий удалён
Окно в Европу

Не за что если Вам это окажется полезным)

ЧПХ вдоль по чисто Питерской

а вы написали сборник анектодов, если да, то эта затея провалилась еще круче, чем серьезный пост))

Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть)

а вы попробуйте сами ее приготовить, уверен, Вам она понравится еще больше чем из магазина)

Пахлава такая простая и разная (ex такой и должна быть)

За ингредиентами в магазин то)))