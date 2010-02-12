Kira Gordienko
На сайте с 12 марта 2009
Ох...я же могу есть их килограммами...и с работы уволилась( Но всё равно спасибо ОГРОМЕДНОЕ!
ананас
черника
кофе
виски
Очень очень хочу! Надо скорее в магазин!
Эх из Питера бы...
3 больше всего похож на мой(
Единственное что есть в моем холодильнике всегда)))
Ну если серьезно к этому относиться то конечно)
http://www.au-pair.com.ua/
http://www.aupair-agency.com.ua/aupair_applic.html
Вот парочка агентств. Все серьёзные au-pair агентства должны иметь лицензию, выданную Федеральным ведомством по труду, сведения о наличии такой лицензии можно найти в Интернете. Тебе оплачивается медицинская страховка. А кирпич на голову может и в родном городе упасть где каждый второй знакомый)))
С семьей ты предварительно переписываешься, и они тоже про себя письмо предоставляют, знакомыми я думаю обзавестись можно. И в конце концов если тебя что то не устраивает ты можешь уехать, расторгнув договор... хотя я твои опасения понимаю)
Не за что если Вам это окажется полезным)
а вы написали сборник анектодов, если да, то эта затея провалилась еще круче, чем серьезный пост))
а вы попробуйте сами ее приготовить, уверен, Вам она понравится еще больше чем из магазина)
За ингредиентами в магазин то)))
Приезжай!)