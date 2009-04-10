Окно в Европу «Au Pair» - это французское словосочетание, обозначающее «на равных».?Это служит напоминанием для семьи, что принимать Au Pair нужно как члена семьи, а не как прислугу. Программа действует по всей Европе с 1969 года.?Au-Pair - это международная программа, позволяющая молодёжи прожить год в семьях за рубежом,?проводя время с детьми, совершенствуя язык и знакомясь со страной. Курсы языка...