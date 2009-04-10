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Kira Gordienko

На сайте с 12 марта 2009

Комментарии17
Темы0
Посты1
Коротко0
Путешествия по Европе от читателей The Village
Окно в Европу«Au Pair» - это французское словосочетание, обозначающее «на равных».?Это служит напоминанием для семьи, что принимать Au Pair нужно как члена семьи, а не как прислугу. Программа действует по всей Европе с 1969 года.?Au-Pair - это международная программа, позволяющая молодёжи прожить год в семьях за рубежом,?проводя время с детьми, совершенствуя язык и знакомясь со страной. Курсы языка...
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Окно в Европу «Au Pair» - это французское словосочетание, обозначающее «на равных».?Это служит напоминанием для семьи, что принимать Au Pair нужно как члена семьи, а не как прислугу. Программа действует по всей Европе с 1969 года.?Au-Pair - это международная программа, позволяющая молодёжи прожить год в семьях за рубежом,?проводя время с детьми, совершенствуя язык и знакомясь со страной. Курсы языка...