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Александра Соколова
На сайте с 20 ноября 2011
В городе
Атмосферный фронт: природные катаклизмы в МосквеThe Village вспомнил, какие серьезные природные катаклизмы происходили в Москве за последние 30 лет, опросил экспертов и составил прогноз на ближайшее будущее
В городе
Атмосферный фронт: природные катаклизмы в Москве The Village вспомнил, какие серьезные природные катаклизмы происходили в Москве за последние 30 лет, опросил экспертов и составил прогноз на ближайшее будущее
В городе
Города-спутники: «Мечта» в ПодмосковьеThe Village начинает серию материалов о современных городах-спутниках вокруг Москвы. В первом выпуске — жилой комплекс городского типа «Мечта»
В городе