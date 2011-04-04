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Александра Соколова

На сайте с 20 ноября 2011

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В городе
Атмосферный фронт: природные катаклизмы в МосквеThe Village вспомнил, какие серьезные природные катаклизмы происходили в Москве за последние 30 лет, опросил экспертов и составил прогноз на ближайшее будущее
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В городе

Атмосферный фронт: природные катаклизмы в Москве The Village вспомнил, какие серьезные природные катаклизмы происходили в Москве за последние 30 лет, опросил экспертов и составил прогноз на ближайшее будущее

Города-спутники: «Мечта» в Подмосковье
В городе
Города-спутники: «Мечта» в ПодмосковьеThe Village начинает серию материалов о современных городах-спутниках вокруг Москвы. В первом выпуске — жилой комплекс городского типа «Мечта»
25
Города-спутники: «Мечта» в Подмосковье
В городе

Города-спутники: «Мечта» в Подмосковье The Village начинает серию материалов о современных городах-спутниках вокруг Москвы. В первом выпуске — жилой комплекс городского типа «Мечта»