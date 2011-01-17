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VV

Valya Volkova

На сайте с 17 марта 2009

Комментарии12
Темы0
Посты2
Коротко0
Ситуация
Москву с Ригой свяжут скоростные поездаМинистерство транспорта начинает переговоры с Латвией о создании маршрута между двумя столицами
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Ситуация

Москву с Ригой свяжут скоростные поезда Министерство транспорта начинает переговоры с Латвией о создании маршрута между двумя столицами

Ситуация
У москвичей воспитают «культуру выгула собак»780 млн рублей выделят московские власти на стерилизацию и содержание бездомных животных в 2011 году. В парках Москвы установят контейнеры «продуктов отхода» животных
8
Ситуация

У москвичей воспитают «культуру выгула собак» 780 млн рублей выделят московские власти на стерилизацию и содержание бездомных животных в 2011 году. В парках Москвы установят контейнеры «продуктов отхода» животных