Настя Колесникова
На сайте с 19 марта 2009
поверхностно. этот пост для тех кому совсем лень полистать путеводитель и поискать в инете инфо?
и это черт побери самое главное.
а вы катались, пробовали?
текст действительно отвратительный. настолько достойное и историческое пространство достойно лучшего
умничка!
Никоим образом не отрицаю важности Fott в нашей жизни.
плохо знаете ситуацию на рынке. Не Fott возит топсайтеы Сперри. А те кто возят, говорят, что скоро вы сможете найти их и в ЦУМе.
расстраивает уровень поста. нарисованная в point схема утверждена самим Marc Jacobs?
я жила в этом районе. Еще там самые вкусные манго. Давайте попробуем написать материал побольше в формате путеводителя.
Хотите лонели пленет переплюнуть?)
не, она сам рисовал.
а вообще конечно фотографии были бы более наглядны.
и еще, чтобы рядышком с фото было указано что-то типа "старая цена - новая цена" и обязательно перечеркнуто красным))) Гулять, так гулять!!!
Настя, Fott заставил людей которые возят Sperry шевелиться. Если бы не fott то не скоро ещё Sperry приехал в Москву. Мы можем возить и сами Sperry, но нам намного приятнее работать с хорошими людьми в России и пытаться это двигать, как и вам я уверен ))
ну и отлично что будут в Цуме. бренд то глобальный в своём роде. Не удивлюсь появлению его в каких-нибудь сетевых точках.
хаха)) спасибо большое) хотя мы скромные. у вас кстати отличное Место! ;)
Историческое пространство уже давно не в XIX веке, а в XXI, пора писать о современных реалиях.
сам на нем езжу
скажите, пожалуйста, почему поверхностно. Выслушав ваши пожелания, я , возможно учту их при следующем посте - ведь все это делается для вас.
всеравно считаю это уже сильно модным. все остально что ты написал мог бы и не писать, сам все прекрасно знаю что и как, и как на эти велосипеды садяться
за шерты в курсе, но чтоже поделать есле в них на велике удобно. я наверное не правильно выразился и не всю свою мысль выложил что ты мне такое пишешь. за хипсеров вобще ничего не говорил. да видео есле честно говно, первое видео хорошее, на многих блогах европейских фиксеров читал положительные о нем коментарии, а вторе снято абы что то снять.хочу сказать то что след. весной на дорогах фиксовых великов будет в десяток раз больше, и у большей части только от того что это для них покажеться модным, пока их лобовым ударом не излечат от этого.
в Кривом рогу никто не знает что это за велосипеды) катаюсь потомучто люблю кататься, еще лет 5 назад был стартон вот и сейчас также, только немного по другому) все хотят повыпендриваться, только мне не перед кем потомучто все нешарят что это за велосипед "аист, украина" да велик собрать проблема, но у меня она в деньгах, а все можно и самому собрать, кроме спицовки.
поживем увидем)
так напишите же сами
так так, это же новости Москвы, как и это тоже http://www.lookatme.ru/flows/moscow-news/posts/90923-rasprodazha-v-arsenicum