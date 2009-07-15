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НК

Настя Колесникова

На сайте с 19 марта 2009

Комментарии17
Темы0
Посты5
Коротко0
Ситуация
Порционный сейл в магазине МестоПонятное дело, что совсем непонятно, что делать в праздники, помимо всего прочего можно воспользоваться нашим порционным сейлом. Начиная с 1 мая каждую неделю мы будем придумывать что-то интересное, добавлять новые лоты в сейл, отдавать за бесценок отдельные вещи, главное вовремя успеть. Чтобы не пропустить свой кусочек, можно прислать заявку на сейл рассылку на почту...
8
Ситуация

Порционный сейл в магазине Место Понятное дело, что совсем непонятно, что делать в праздники, помимо всего прочего можно воспользоваться нашим порционным сейлом. Начиная с 1 мая каждую неделю мы будем придумывать что-то интересное, добавлять новые лоты в сейл, отдавать за бесценок отдельные вещи, главное вовремя успеть. Чтобы не пропустить свой кусочек, можно прислать заявку на сейл рассылку на почту...

Ситуация
Cheap Monday в магазине МестоЧто роднит марку Cheap Monday  с магазином Место? Если не считать то, что она там продается?
0
Ситуация

Cheap Monday в магазине Место Что роднит марку Cheap Monday  с магазином Место? Если не считать то, что она там продается?

Pop-Up Store «Местной Моды»
Ситуация
Pop-Up Store «Местной Моды»2–3 апреля в&nbsp;Шоколадном цехе Красного Октября прошло первое трейд-шоу независимых дизайнеров «Местная Мода».
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Pop-Up Store «Местной Моды»
Ситуация

Pop-Up Store «Местной Моды» 2–3 апреля в&nbsp;Шоколадном цехе Красного Октября прошло первое трейд-шоу независимых дизайнеров «Местная Мода».

Велосипеды
Fixed Gear Moscow: part 2Вторая часть Fixed Gear Moscow видео. На этот раз монтаж гуру скейт видео Елисея Гладникова &nbsp;его комментарии.
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Велосипеды

Fixed Gear Moscow: part 2 Вторая часть Fixed Gear Moscow видео. На этот раз монтаж гуру скейт видео Елисея Гладникова &nbsp;его комментарии.

Велосипеды
Fixed gear Moscow Crew: первое видеоКогда в 1920-х годах в пост-викторианской Англии в среде молодых людей появилось увлечение трековыми гонками на велосипедах без тормозов, то, конечно, никто из этих усачей и не подозревал, что через 90 лет весь мир охватит лихорадка под названием fixed gear.
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Велосипеды

Fixed gear Moscow Crew: первое видео Когда в 1920-х годах в пост-викторианской Англии в среде молодых людей появилось увлечение трековыми гонками на велосипедах без тормозов, то, конечно, никто из этих усачей и не подозревал, что через 90 лет весь мир охватит лихорадка под названием fixed gear.