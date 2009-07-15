Fixed gear Moscow Crew: первое видео Когда в 1920-х годах в пост-викторианской Англии в среде молодых людей появилось увлечение трековыми гонками на велосипедах без тормозов, то, конечно, никто из этих усачей и не подозревал, что через 90 лет весь мир охватит лихорадка под названием fixed gear.