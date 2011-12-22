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Антонина Асанова
На сайте с 17 декабря 2011
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22 декабря 2011 В 17:29
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Дом творчества юных: 8 молодых архитектурных студий
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Это к столичной редакции вопрос. Темы планируются отдельно.