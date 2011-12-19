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Антонина Асанова
На сайте с 17 декабря 2011
Иностранный опыт
Иностранный опыт: 5 реагентов в борьбе с гололедомРегулярно и надолго снег выпадает всего в 20 из 250 стран. The Village узнал, как борются со снегом, слякотью и гололёдом на тротуарах и дорогах в мире.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: 5 реагентов в борьбе с гололедом Регулярно и надолго снег выпадает всего в 20 из 250 стран. The Village узнал, как борются со снегом, слякотью и гололёдом на тротуарах и дорогах в мире.
Архитектура
Дом творчества юных: 8 молодых архитектурных студийСреднестатистический выпускник архитектурного вуза в возрасте 24 лет имеет за плечами около 3 лет практики. The Village нашел тех, кто не пошел стажироваться дальше, а открыл собственное дело.
Архитектура