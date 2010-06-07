Сергей Остриков
На сайте с 10 декабря 2007
фотографии - адский ад
3000 ЕВРО - это чип трип?
еще один взгляд на вашингтон
http://ostrikov.livejournal.com/37170.html
почему все в унциях-то? ))
Может отели будут не изразряда Фо Сизэнс, а что-то более демократичное? В Нью-Йорке в отеле 4* без громкого имени, но с очень крутым сервисом снимал двухместный номер за 250 баксов на двое суток вместе со всеми таксами и экстра чарджами.
Обычный скучный офис, как у любого журнала в России от "Вяжем крючком и спицами" до "Эскваер".
Four Seasons - априори лучший отель, лучшая сеть. Он там стоит для сравнения и информации. Хотя, нре исключено, что кто-то и в нем будет жить.
это стандартная мера объема, и как оказалось, не только зарубженая: была на многих фестивалях и конкурсах барменов - вся техничка тоже в унциях, думаю, вопрос к Ассациации барменов))
спасибо. ознакомился.
ну и как вы считаете, сильно он отличается от NY (там ведь вы в основном пребываете?) или других городов?
вашингтон и нью-йорк два диаметрально противоположных друг другу мира. мне вашингтон показался медленным и однообразным, но некоторым людям он нравится именно своим спокойствием )
он в наших сердцах..)
это не мешает випстерам его читать.
журнал Black Square не существует уже полгода.