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Сергей Остриков

На сайте с 10 декабря 2007

Комментарии31
Темы0
Посты2
Коротко0
Кто такие випстеры?

журнал Black Square не существует уже полгода.

Мой Нью-Йорк

http://ostrikov.livejournal.com/

Весело и вкусно: корпоратив Independent Media

фотографии - адский ад

Чиптрип-экспедиция: Новая Гвинея, Папуа от 2999 евро!

3000 ЕВРО - это чип трип?

Washington, DC – 29 фактов об американцах и их столице

еще один взгляд на вашингтон
http://ostrikov.livejournal.com/37170.html

Рецепты коктейлей для Halloween Party

почему все в унциях-то? ))

Новый блог на Look At Me: Путешествия

Может отели будут не изразряда Фо Сизэнс, а что-то более демократичное? В Нью-Йорке в отеле 4* без громкого имени, но с очень крутым сервисом снимал двухместный номер за 250 баксов на двое суток вместе со всеми таксами и экстра чарджами.

Офис недели: журнал GQ Россия

Обычный скучный офис, как у любого журнала в России от "Вяжем крючком и спицами" до "Эскваер".

Новый блог на Look At Me: Путешествия

Four Seasons - априори лучший отель, лучшая сеть. Он там стоит для сравнения и информации. Хотя, нре исключено, что кто-то и в нем будет жить.

Рецепты коктейлей для Halloween Party

это стандартная мера объема, и как оказалось, не только зарубженая: была на многих фестивалях и конкурсах барменов - вся техничка тоже в унциях, думаю, вопрос к Ассациации барменов))

Washington, DC – 29 фактов об американцах и их столице

спасибо. ознакомился.

ну и как вы считаете, сильно он отличается от NY (там ведь вы в основном пребываете?) или других городов?

Washington, DC – 29 фактов об американцах и их столице

вашингтон и нью-йорк два диаметрально противоположных друг другу мира. мне вашингтон показался медленным и однообразным, но некоторым людям он нравится именно своим спокойствием )

Кто такие випстеры?

он в наших сердцах..)

Кто такие випстеры?

это не мешает випстерам его читать.