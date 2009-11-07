Мой Нью-Йорк Мечты сбываются. Несколько лет назад я захотел пожить в Нью-Йорке, потому что чувствовал его атмосферу родной себе. Можно было поехать на курсы в Парсонс и наслаждаться городом в полной мере, но я устроился дизайнером в студию DK Creatives и фрилансил в этой же области на другие компании. Рабочий график не всегда давал беззаботно бродить по улицам, но и без того за три месяца жизни на...