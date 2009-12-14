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МЛ

Мария Львова

На сайте с 24 марта 2009

Комментарии10
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Микс-салат с перепелкамиЛюблю европейскую кухню за простоту, полезность и вкусность. На какие-то особые кулинарные подвиги времени и сил у меня не бывает, а вот летние свежие салаты на ужин – это моя страсть. Поэтому поделюсь с вами рецептом одного изящного по вкусу и виду салата, который, помимо прочего, еще и очень вкусный. Я нашла его в интернете, опробовала и подсадила на него друзей. Плюс ко всем...
39
Рецепты читателей

Микс-салат с перепелками Люблю европейскую кухню за простоту, полезность и вкусность. На какие-то особые кулинарные подвиги времени и сил у меня не бывает, а вот летние свежие салаты на ужин – это моя страсть. Поэтому поделюсь с вами рецептом одного изящного по вкусу и виду салата, который, помимо прочего, еще и очень вкусный. Я нашла его в интернете, опробовала и подсадила на него друзей. Плюс ко всем...

Рецепты читателей
Согревающие напиткиЧтобы в эту серую зиму хоть как-то согреться и поднять себе настроение, я нашла рецепты необычных согревающих напитков, про которые все слышали, но не все пробовали, и приготовила их, соблюдая рецептуру. Вот, что получилось.
46
Рецепты читателей

Согревающие напитки Чтобы в эту серую зиму хоть как-то согреться и поднять себе настроение, я нашла рецепты необычных согревающих напитков, про которые все слышали, но не все пробовали, и приготовила их, соблюдая рецептуру. Вот, что получилось.