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Ksu

На сайте с 25 марта 2009

Комментарии20
Темы0
Посты2
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Квартира недели (Петербург)

Восхитительно!

Жалобное лицо: Иностранцы — о хостелах Петербурга

Летом жила в Friends Hostel и крайне удивлена таким отзывам. После поездки ни одного минуса выделить не смогла.

Ребята, посоветуйте фильм

Рэй

Пикник «Афиши»: Что нового в этом году

В ожидании этого события.

Концепцию московского скоростного трамвая представили Минтрансу

Симпатичненько. Но думаю, что на вряд ли к 15-му году такие появятся.

Квартира недели (Москва)

В ней нет ничего лишнего. Спокойные тона. Мне нравится!

Фильмы недели: «Железная леди», «Нежность», «Первая полоса: внутри The New York Times», «Клятва»

"Нежность" - потрясающий фильм. Легкий, красочный, пронизан духом Парижа.

Цифры недели: Очередь к поясу Богородицы

И после такого задаешься вопросом "А не нужно ли мне это?"

В парке Горького открылась выставка «Нужное искусство»

Больше видимо площадок не нашлось для проведения выставки. Да и самое главное, какое у нее говорящее название «Нужное искусство». И что же здесь "нужное"? Может "Спящий"? Да, конечно забавно, смешно, я этого не отрицаю, но а с другой то стороны, все совершенно плачевно. Зачем превозносить, то, с чем мы пытаемся хоть как-то бороться. Или скульптура в туалете? Смысл?

Видимо мне просто порой не понять современное искусство.

Гид по выставкам проекта «Мода и стиль в фотографии 2011»

ЮРГЕН ТЕЛЛЕР «ТЕКСТЫ И ОБРАЗЫ»
Забавная была выставка.

Цифры недели: Очередь к поясу Богородицы

не нужно

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