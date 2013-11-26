Ksu
На сайте с 25 марта 2009
Летом жила в Friends Hostel и крайне удивлена таким отзывам. После поездки ни одного минуса выделить не смогла.
В ожидании этого события.
Симпатичненько. Но думаю, что на вряд ли к 15-му году такие появятся.
В ней нет ничего лишнего. Спокойные тона. Мне нравится!
"Нежность" - потрясающий фильм. Легкий, красочный, пронизан духом Парижа.
И после такого задаешься вопросом "А не нужно ли мне это?"
Больше видимо площадок не нашлось для проведения выставки. Да и самое главное, какое у нее говорящее название «Нужное искусство». И что же здесь "нужное"? Может "Спящий"? Да, конечно забавно, смешно, я этого не отрицаю, но а с другой то стороны, все совершенно плачевно. Зачем превозносить, то, с чем мы пытаемся хоть как-то бороться. Или скульптура в туалете? Смысл?
Видимо мне просто порой не понять современное искусство.
ЮРГЕН ТЕЛЛЕР «ТЕКСТЫ И ОБРАЗЫ»
Забавная была выставка.
Восхитительно!