Район граффити на Бабушкинской в Москве Хорошая погода-повод выбраться на улицу. Можно даже на экскурсию в весьма стильный район.Окраина столицы стоит того,чтоб ее посетить и насладиться яркими красками стен домов,расписанных по совместному проекту российских и голландских художников.Район находится в 10-15 минутах ходьбы от м. Бабушкинская. Стоит ли уточнять, что этот драгоценный образец интересного подхода к оживлению...