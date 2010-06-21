Ksu
На сайте с 25 марта 2009
Ситуация
Район граффити на Бабушкинской в МосквеХорошая погода-повод выбраться на улицу. Можно даже на экскурсию в весьма стильный район.Окраина столицы стоит того,чтоб ее посетить и насладиться яркими красками стен домов,расписанных по совместному проекту российских и голландских художников.Район находится в 10-15 минутах ходьбы от м. Бабушкинская. Стоит ли уточнять, что этот драгоценный образец интересного подхода к оживлению...
Ситуация
Район граффити на Бабушкинской в Москве Хорошая погода-повод выбраться на улицу. Можно даже на экскурсию в весьма стильный район.Окраина столицы стоит того,чтоб ее посетить и насладиться яркими красками стен домов,расписанных по совместному проекту российских и голландских художников.Район находится в 10-15 минутах ходьбы от м. Бабушкинская. Стоит ли уточнять, что этот драгоценный образец интересного подхода к оживлению...
Путешествия читателей The Village
Путешествие в ХогвартсВ Орландо (штат Флорида) открылся тематический парк развлечений - «Волшебный мир Гарри Поттера» («The Wizarding of Harry Potter»), где поклонники книг и фильмов о знаменитом волшебнике могут посетить памятные места, знакомые по книгам Дж.К.Роулинг, и насладится различными аттракционами и спецэффектами. Строительство парка, раскинувшегося не территории 89.000 кв.м. проходило под...
Путешествия читателей The Village