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Николай Овчинников

На сайте с 20 января 2012

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«Яндекс.Такси» снизил тариф в Петербурге

При заказе на "Везёт" через интернет стоимость поездки 180 рублей. 225 - это по телефону.

Страна вечных каникул: К чему приводят долгие выходные

Возможно ли такую систему сломать тем, кто недоволен, продолжая активно работать и на выходных? Если да, то почему все издания холдинга на любых - даже долгих январских - каникулах практически не функционируют (во всяком случае с точки зрения написания статей)? Невыгодно? Невозможно? Почему?

Страна вечных каникул: К чему приводят долгие выходные

Немного ошибся: не написания, а публикации!

Страна вечных каникул: К чему приводят долгие выходные

Это как в ресторане: если повар знает, что все разъехались по отпускам и народу будет мало, он не станет закупать много продуктов и готовить много еды, большую часть которой просто некому сегодня есть.