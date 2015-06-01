Николай Овчинников
На сайте с 20 января 2012
Страна вечных каникул: К чему приводят долгие выходные
Возможно ли такую систему сломать тем, кто недоволен, продолжая активно работать и на выходных? Если да, то почему все издания холдинга на любых - даже долгих январских - каникулах практически не функционируют (во всяком случае с точки зрения написания статей)? Невыгодно? Невозможно? Почему?
Страна вечных каникул: К чему приводят долгие выходные
Немного ошибся: не написания, а публикации!
Страна вечных каникул: К чему приводят долгие выходные
Это как в ресторане: если повар знает, что все разъехались по отпускам и народу будет мало, он не станет закупать много продуктов и готовить много еды, большую часть которой просто некому сегодня есть.
При заказе на "Везёт" через интернет стоимость поездки 180 рублей. 225 - это по телефону.