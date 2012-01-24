Николай Овчинников
На сайте с 20 января 2012
Ситуация
«В камере я много танцевала»: Активистка Arctic Sunrise о загрязнении Арктики и российской тюрьмеФинская активистка Гринписа Сини Саарела рассказала The Village о том, как провела два месяца в российской тюрьме и почему добыча нефти в Арктике может повлиять на жизнь каждого человека.
Ситуация
«В камере я много танцевала»: Активистка Arctic Sunrise о загрязнении Арктики и российской тюрьме Финская активистка Гринписа Сини Саарела рассказала The Village о том, как провела два месяца в российской тюрьме и почему добыча нефти в Арктике может повлиять на жизнь каждого человека.
Люди в городе
Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и ПетербургеThe Village побывал на традиционной молитве главного мусульманского праздника Курбан-байрам и поговорил с верующими об их жизни в городе.
Люди в городе
Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге The Village побывал на традиционной молитве главного мусульманского праздника Курбан-байрам и поговорил с верующими об их жизни в городе.
Сделал сам
Анастасия Гамаюнова, создатель пиар-агентства Sarafun PRThe Village продолжает рассказывать о создателях успешных стартапов. Сегодня — основатель пиар-агентства Sarafun PR Анастасия Гамаюнова.
Сделал сам
Анастасия Гамаюнова, создатель пиар-агентства Sarafun PR The Village продолжает рассказывать о создателях успешных стартапов. Сегодня — основатель пиар-агентства Sarafun PR Анастасия Гамаюнова.
Сделал сам
Алексей Буров, создатель сети магазинов «Пивная карта»Hopes & Fears беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. В новом выпуске Алексей Буров рассказал о том, как варить, продавать и пить пиво в России.
Сделал сам
Алексей Буров, создатель сети магазинов «Пивная карта» Hopes & Fears беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. В новом выпуске Алексей Буров рассказал о том, как варить, продавать и пить пиво в России.
Сделал сам
Создатель марки одежды Oh, my Сергей КовеленовВ рубрике «Сделал сам» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. Сергей Ковеленов рассказал о том, как запустить свою линию одежды.
Сделал сам
Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов В рубрике «Сделал сам» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. Сергей Ковеленов рассказал о том, как запустить свою линию одежды.
Люди в городе
Лига наций: Узбеки в ПетербургеThe Village начинает серию материалов о жизни иностранцев в Петербурге. В первой части — узбеки: что они едят, где живут и о чем поет среднеазиатская попса.
Люди в городе