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17 сентября, четверг
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Я

Ярослав

На сайте с 11 декабря 2007

Комментарии9
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Креатив в скейтбординге (часть1)

Richie Jackson - просто сумасшедший! Он реально сатана. Сатана-акробат. Е.

Интересное метро

Этой информации сто лет в обед. Уже столько всего произошло.

Новогодняя Москва

А еще на Калужской площади ёлка была. Но ее уже разобрали.

Но самое интересное, что у Сквота на Добрынинской посадили с десяток ёлок. Может быть это и декорация, может сейчас и нельзя сажать ёлки - потому что не та погода. Но когда снег, а не гряз – очень нарядно)

Ховринска больница или Амбрелла

да пиздец вообще

Арт-группа Milk&Vodka

Кстати, молоко с водкой - это правда очень вкусно)

Хельсинки – LOOKS

Проклятые Хаапасала)

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

А блевотина на снегу правда исскуство?

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

мне тоже хочется задать подобный вопрос.

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

знаете, мне кажется, что в данном случае, такой вопрос неуместен. т.к. подобных вещей в современном искусстве полно, и даже в столь своеобразном случаее, я уверена, обязательо найдутся свои ценители.

может просто это не умещается в вашем понимании?!

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

Почему же, умещается. Просто такое исскуство в свой внутренний мир пускать не хочется.

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

ну, если автор был в черном свитере, когда фотал, то безусловно))

http://www.ljplus.ru/img4/m/u/mundisabal/rehab37_rus.png

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

ага, современное

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

Судя по располажению следов, он блевотину высрал, я извиняюсь.

Ну собачка вышла зачетная. Два отпечатка ног крестиком и невнятная печенька.

Кстати когда я смотрю на того чувака с неэррегированным пенисом, хочеться крикнуть как Боярский: «Каналья!»

Мушкетер, хуле.

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

По Брокгаузу и Ефрону – «искусство, это отрасль человеческой деятельности, стремящаяся к удовлетворению одной из духовных потребностей человека, а именно: любви к прекрасному…»

Вопрос в том, какую форму выражения мысли художника можно считать допустимой? Мне кажется, что некая цензура, всё же, должна быть.

Если вы едете, к примеру, в трамвае и рядом с вами присаживается воняющий мочой, перегаром и потом грязный бичара – какова будет ваша реакция? Лично мне будет весьма неприятно. Бесспорно, если находятся те, кому нравится созерцать блевоту на снегу или технически-хреновый снимок с голым мужиком в нелепой позе, найдутся и те, кому общество бича покажется весьма приятным. Но пока тех, кому вонючий сосед по сиденью неприятен, большинство – будет существовать правило запрещающее проезд лиц в подобном состоянии в общественном транспорте. И лично мне это кажется правильным.

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

Мне тоже.

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

хм, тогда вообще о чем речь….?

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

а ссанье Уорхола?

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

из 856 комментариев этот был лучшим

)

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

да как святая вода!

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

ха спасибо) просто ярослав (2s4u) правильно вопрос поставил

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм
комментарий удалён
Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

предворительно это «искусство» уже не уместилось в чьей то перепившей голове))

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

вообще я с вами согласна. (правда надеюсь, что это все же не будет стоять в разделе классики)

верно было бы заметить, наверное, что эндюшка был вновинку, а нынешний арт уже настолько изъезжен, что, вероятно, привычной красотой уже не произвести никакого впечатления.

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм
комментарий удалён
Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм
комментарий удалён
Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

блииииннн я тоже подумала про высрал прочитала твой комент блин так смеялась) плюсец тебе))))

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм

аха =)

Спасибо ;)

Как п. а накрылась шляпой. Цензура и экгибиционизм
комментарий удалён
Арт-группа Milk&Vodka

Йееее! Я не одинок!

Арт-группа Milk&Vodka

виски с молоком лучше

а водку с молоком лучше не смешивать (:

"главное не запивать водку молоком" milkandvodka (c)

Интересное метро
комментарий удалён