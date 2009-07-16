Ярослав
На сайте с 11 декабря 2007
Этой информации сто лет в обед. Уже столько всего произошло.
А еще на Калужской площади ёлка была. Но ее уже разобрали.
Но самое интересное, что у Сквота на Добрынинской посадили с десяток ёлок. Может быть это и декорация, может сейчас и нельзя сажать ёлки - потому что не та погода. Но когда снег, а не гряз – очень нарядно)
да пиздец вообще
Кстати, молоко с водкой - это правда очень вкусно)
Проклятые Хаапасала)
А блевотина на снегу правда исскуство?
мне тоже хочется задать подобный вопрос.
знаете, мне кажется, что в данном случае, такой вопрос неуместен. т.к. подобных вещей в современном искусстве полно, и даже в столь своеобразном случаее, я уверена, обязательо найдутся свои ценители.
может просто это не умещается в вашем понимании?!
Почему же, умещается. Просто такое исскуство в свой внутренний мир пускать не хочется.
ну, если автор был в черном свитере, когда фотал, то безусловно))
ага, современное
Судя по располажению следов, он блевотину высрал, я извиняюсь.
Ну собачка вышла зачетная. Два отпечатка ног крестиком и невнятная печенька.
Кстати когда я смотрю на того чувака с неэррегированным пенисом, хочеться крикнуть как Боярский: «Каналья!»
Мушкетер, хуле.
По Брокгаузу и Ефрону – «искусство, это отрасль человеческой деятельности, стремящаяся к удовлетворению одной из духовных потребностей человека, а именно: любви к прекрасному…»
Вопрос в том, какую форму выражения мысли художника можно считать допустимой? Мне кажется, что некая цензура, всё же, должна быть.
Если вы едете, к примеру, в трамвае и рядом с вами присаживается воняющий мочой, перегаром и потом грязный бичара – какова будет ваша реакция? Лично мне будет весьма неприятно. Бесспорно, если находятся те, кому нравится созерцать блевоту на снегу или технически-хреновый снимок с голым мужиком в нелепой позе, найдутся и те, кому общество бича покажется весьма приятным. Но пока тех, кому вонючий сосед по сиденью неприятен, большинство – будет существовать правило запрещающее проезд лиц в подобном состоянии в общественном транспорте. И лично мне это кажется правильным.
хм, тогда вообще о чем речь….?
а ссанье Уорхола?
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)
да как святая вода!
ха спасибо) просто ярослав (2s4u) правильно вопрос поставил
предворительно это «искусство» уже не уместилось в чьей то перепившей голове))
вообще я с вами согласна. (правда надеюсь, что это все же не будет стоять в разделе классики)
верно было бы заметить, наверное, что эндюшка был вновинку, а нынешний арт уже настолько изъезжен, что, вероятно, привычной красотой уже не произвести никакого впечатления.
блииииннн я тоже подумала про высрал прочитала твой комент блин так смеялась) плюсец тебе))))
аха =)
Спасибо ;)
Йееее! Я не одинок!
виски с молоком лучше
а водку с молоком лучше не смешивать (:
"главное не запивать водку молоком" milkandvodka (c)
Richie Jackson - просто сумасшедший! Он реально сатана. Сатана-акробат. Е.