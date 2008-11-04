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Я

Ярослав

На сайте с 11 декабря 2007

Комментарии9
Темы0
Посты2
Коротко0
Скейтбординг
Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл. Часть 2Думаю хватит. Остальные здесь: http://foto.skvot.com/
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Скейтбординг

Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл. Часть 2 Думаю хватит. Остальные здесь: http://foto.skvot.com/

Скейтбординг
Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайлВ последнее время, современное общество заставляет подстраиваться современное искусство под определенные рамки. Спонсоры не дают денег тем, кто «не заработает». Рекламные художники слишком глубоко погружаются в «креатив», теряя при этом свою индивидуальность. Телевизионные кампании выпускают программы, достойные разве что помойного ведра. Так происходит не всегда. Но чего юлить, часто.
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Скейтбординг

Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл В последнее время, современное общество заставляет подстраиваться современное искусство под определенные рамки. Спонсоры не дают денег тем, кто «не заработает». Рекламные художники слишком глубоко погружаются в «креатив», теряя при этом свою индивидуальность. Телевизионные кампании выпускают программы, достойные разве что помойного ведра. Так происходит не всегда. Но чего юлить, часто.