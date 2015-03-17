Мария Омельченко
На сайте с 27 марта 2009
Посетителям ВДНХ советуют не кататься на аттракционах
В руководстве выставки считают местные аттракционы небезопасными
Посетителям ВДНХ советуют не кататься на аттракционах В руководстве выставки считают местные аттракционы небезопасными
К майским праздникам на ВДНХ планируют открыть океанариум
Общая площадь объекта составит 40 тысяч квадратных метров
К майским праздникам на ВДНХ планируют открыть океанариум Общая площадь объекта составит 40 тысяч квадратных метров
Медведи Московского зоопарка проснулись на месяц раньше
Обычно медведи городского зоосада пробуждаются от сна в апреле
Медведи Московского зоопарка проснулись на месяц раньше Обычно медведи городского зоосада пробуждаются от сна в апреле
Роскомнадзор запретил писать о причинах самоубийств онкобольных (обновлено)
Роскомнадзор потребовал от сайта «Православие и мир» убрать из новости информацию о причинах суицидов онкобольных
Роскомнадзор запретил писать о причинах самоубийств онкобольных (обновлено) Роскомнадзор потребовал от сайта «Православие и мир» убрать из новости информацию о причинах суицидов онкобольных
В Москве зафиксировали трёхкратное превышение уровня сероводорода в воздухе
Горожане пожаловались в соцсетях на густой смог, накрывший некоторые районы столицы
В Москве зафиксировали трёхкратное превышение уровня сероводорода в воздухе Горожане пожаловались в соцсетях на густой смог, накрывший некоторые районы столицы
В парке Горького установят телескопы для наблюдения за солнечным затмением
Площадку организовали на балюстраде недалеко от главного входа в парк
В парке Горького установят телескопы для наблюдения за солнечным затмением Площадку организовали на балюстраде недалеко от главного входа в парк
Митинг-концерт в честь присоединения Крыма в снимках Instagram
В Москве проходит праздничный митинг-концерт, посвящённый годовщине вхождения Крыма в состав России
Митинг-концерт в честь присоединения Крыма в снимках Instagram В Москве проходит праздничный митинг-концерт, посвящённый годовщине вхождения Крыма в состав России
В Москве пройдёт фестиваль фантастики «Роскон»
Фестиваль «Роскон» пройдёт в Москве 11 и 12 марта
В Москве пройдёт фестиваль фантастики «Роскон» Фестиваль «Роскон» пройдёт в Москве 11 и 12 марта
Депутаты Мосгордумы решили сократить себе зарплаты на 10 %
Сократить денежное довольствие городских парламентариев предлагается с 1 марта
Депутаты Мосгордумы решили сократить себе зарплаты на 10 % Сократить денежное довольствие городских парламентариев предлагается с 1 марта
В деле об авиакатастрофе во Внукове появился новый фигурант
Следственный комитет России предъявил обвинение руководителю московского центра автоматизированного управления воздушным движением Владимиру Ужакову
В деле об авиакатастрофе во Внукове появился новый фигурант Следственный комитет России предъявил обвинение руководителю московского центра автоматизированного управления воздушным движением Владимиру Ужакову
Северное сияние в Москве
Жители европейской части России во вторник могли наблюдать северное сияние
Северное сияние в Москве Жители европейской части России во вторник могли наблюдать северное сияние
Синоптики прогнозируют возвращение зимних холодов в Москву в последнюю неделю марта
Уже в понедельник ночью столбики термометров в столице опустятся до минус 10 градусов
Синоптики прогнозируют возвращение зимних холодов в Москву в последнюю неделю марта Уже в понедельник ночью столбики термометров в столице опустятся до минус 10 градусов
В ресторане Bjorn появились обеды
Каспер Гаард и Герман Медведев разработали специальное дневное меню для заведения
В ресторане Bjorn появились обеды Каспер Гаард и Герман Медведев разработали специальное дневное меню для заведения
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил три незадекларированных офшора у сенатора Фетисова
ФБК нашел у Вячеслава Фетисова три незадекларированных офшора на Кипре и потребовал отставки чиновника