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МО

Мария Омельченко

На сайте с 27 марта 2009

Комментарии1
Темы0
Посты14
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Город

Посетителям ВДНХ советуют не кататься на аттракционах

В руководстве выставки считают местные аттракционы небезопасными

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Город

Посетителям ВДНХ советуют не кататься на аттракционах В руководстве выставки считают местные аттракционы небезопасными

Город

К майским праздникам на ВДНХ планируют открыть океанариум

Общая площадь объекта составит 40 тысяч квадратных метров

0
Город

К майским праздникам на ВДНХ планируют открыть океанариум Общая площадь объекта составит 40 тысяч квадратных метров

Город

Медведи Московского зоопарка проснулись на месяц раньше

Обычно медведи городского зоосада пробуждаются от сна в апреле

1
Город

Медведи Московского зоопарка проснулись на месяц раньше Обычно медведи городского зоосада пробуждаются от сна в апреле

Ситуация

Роскомнадзор запретил писать о причинах самоубийств онкобольных (обновлено)

Роскомнадзор потребовал от сайта «Православие и мир» убрать из новости информацию о причинах суицидов онкобольных

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Ситуация

Роскомнадзор запретил писать о причинах самоубийств онкобольных (обновлено) Роскомнадзор потребовал от сайта «Православие и мир» убрать из новости информацию о причинах суицидов онкобольных

Ситуация

В Москве зафиксировали трёхкратное превышение уровня сероводорода в воздухе

Горожане пожаловались в соцсетях на густой смог, накрывший некоторые районы столицы

1
Ситуация

В Москве зафиксировали трёхкратное превышение уровня сероводорода в воздухе Горожане пожаловались в соцсетях на густой смог, накрывший некоторые районы столицы

Город

В парке Горького установят телескопы для наблюдения за солнечным затмением

Площадку организовали на балюстраде недалеко от главного входа в парк

1
Город

В парке Горького установят телескопы для наблюдения за солнечным затмением Площадку организовали на балюстраде недалеко от главного входа в парк

Город

Митинг-концерт в честь присоединения Крыма в снимках Instagram

В Москве проходит праздничный митинг-концерт, посвящённый годовщине вхождения Крыма в состав России

14
Город

Митинг-концерт в честь присоединения Крыма в снимках Instagram В Москве проходит праздничный митинг-концерт, посвящённый годовщине вхождения Крыма в состав России

Weekend

В Москве пройдёт фестиваль фантастики «Роскон»

Фестиваль «Роскон» пройдёт в Москве 11 и 12 марта

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Weekend

В Москве пройдёт фестиваль фантастики «Роскон» Фестиваль «Роскон» пройдёт в Москве 11 и 12 марта

Ситуация

Депутаты Мосгордумы решили сократить себе зарплаты на 10 %

Сократить денежное довольствие городских парламентариев предлагается с 1 марта

1
Ситуация

Депутаты Мосгордумы решили сократить себе зарплаты на 10 % Сократить денежное довольствие городских парламентариев предлагается с 1 марта

Ситуация

В деле об авиакатастрофе во Внукове появился новый фигурант

Следственный комитет России предъявил обвинение руководителю московского центра автоматизированного управления воздушным движением Владимиру Ужакову

0
Ситуация

В деле об авиакатастрофе во Внукове появился новый фигурант Следственный комитет России предъявил обвинение руководителю московского центра автоматизированного управления воздушным движением Владимиру Ужакову

Город

Северное сияние в Москве

Жители европейской части России во вторник могли наблюдать северное сияние

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Город

Северное сияние в Москве Жители европейской части России во вторник могли наблюдать северное сияние

Город

Синоптики прогнозируют возвращение зимних холодов в Москву в последнюю неделю марта

Уже в понедельник ночью столбики термометров в столице опустятся до минус 10 градусов

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Город

Синоптики прогнозируют возвращение зимних холодов в Москву в последнюю неделю марта Уже в понедельник ночью столбики термометров в столице опустятся до минус 10 градусов

Новости ресторанов

В ресторане Bjorn появились обеды

Каспер Гаард и Герман Медведев разработали специальное дневное меню для заведения

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Новости ресторанов

В ресторане Bjorn появились обеды Каспер Гаард и Герман Медведев разработали специальное дневное меню для заведения

Ситуация

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил три незадекларированных офшора у сенатора Фетисова

ФБК нашел у Вячеслава Фетисова три незадекларированных офшора на Кипре и потребовал отставки чиновника

1
Ситуация

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил три незадекларированных офшора у сенатора Фетисова ФБК нашел у Вячеслава Фетисова три незадекларированных офшора на Кипре и потребовал отставки чиновника