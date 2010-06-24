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NC

NATA CHA

На сайте с 30 марта 2009

Комментарии5
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С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницах

в октябре 2009 я прихватила мочалку из хаята на гоа. и вы знаете,он до сих пор служит мне верой и правдой и круче мочалки я не встречала :)))

ЙОГА 23 В МОНТЕНЕГРО

я их не сохраняю,я их коплю :)) такие семинары по йоге мы проводим довольно часто, следующие в дахабе и марокко. так что любители йоги 23 и капоэйры, а также цигуна и зеро - велком!

Офис рекламного агентства Saatchi&Saatchi

согласно, что мечта работать в таком офисе ;)

С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницах

думаю ваша совесть чиста, мочалки-то одноразовые, не то что сиденье от унитаза)))

С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницах

От компании Хаятт вам большой привет и благодарность за комплимент. Мне как сотруднику этой сети польстило, передам коллегам! :)

С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницах

От компании Хаятт вам большой привет и спасибо за комплимент! Мне как сотруднику этой сети польстило, передам коллегам! :)

С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницах

)) ну раз так,то я вам больше скажу: hayatt в южном гоа произвёл на меня самое большое впечатления, нежели все отели гоа вместе взятые (включая интерконтиненталь и тадж экзотик). и ещё у вас самые вкусные завтраки :))