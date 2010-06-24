NATA CHA
На сайте с 30 марта 2009
я их не сохраняю,я их коплю :)) такие семинары по йоге мы проводим довольно часто, следующие в дахабе и марокко. так что любители йоги 23 и капоэйры, а также цигуна и зеро - велком!
согласно, что мечта работать в таком офисе ;)
думаю ваша совесть чиста, мочалки-то одноразовые, не то что сиденье от унитаза)))
От компании Хаятт вам большой привет и благодарность за комплимент. Мне как сотруднику этой сети польстило, передам коллегам! :)
От компании Хаятт вам большой привет и спасибо за комплимент! Мне как сотруднику этой сети польстило, передам коллегам! :)
)) ну раз так,то я вам больше скажу: hayatt в южном гоа произвёл на меня самое большое впечатления, нежели все отели гоа вместе взятые (включая интерконтиненталь и тадж экзотик). и ещё у вас самые вкусные завтраки :))
в октябре 2009 я прихватила мочалку из хаята на гоа. и вы знаете,он до сих пор служит мне верой и правдой и круче мочалки я не встречала :)))