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NATA CHA

На сайте с 30 марта 2009

Комментарии5
Темы0
Посты1
Коротко0
Путешествия по Европе от читателей The Village
ЙОГА 23 В МОНТЕНЕГРОСреди оливковых рощ и прозрачных вод Адриатики стоять в нижнем упоре в 6 утра под мелким моросящим дождём в первые дни было непривычно. Я сидела в вирасане и уныло размышляла о стойке на голове, краем глаза любуясь совершенству выполнения этой асаны у Лены. Адриатика, утро, пустой желудок и твёрдые духом Антон и Саша создавали идеальные условия, чтобы забыв о страхе, хилых трицепcах и...
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Путешествия по Европе от читателей The Village

ЙОГА 23 В МОНТЕНЕГРО Среди оливковых рощ и прозрачных вод Адриатики стоять в нижнем упоре в 6 утра под мелким моросящим дождём в первые дни было непривычно. Я сидела в вирасане и уныло размышляла о стойке на голове, краем глаза любуясь совершенству выполнения этой асаны у Лены. Адриатика, утро, пустой желудок и твёрдые духом Антон и Саша создавали идеальные условия, чтобы забыв о страхе, хилых трицепcах и...