Виолетта Рябко
На сайте с 25 февраля 2012
В noku код сменился - 2580, сегодня проверяли, там очень мило.
Все круто, только кольца в "Сахарке" уже давно по 900 не бывают, да и за 2000 - только из серебра. Жаль, что Аня не занимается прямыми продажами, приходится переплачивать тысячи посреднику.
Спасибо за статью! Обязательно попробую слудующей осенью
Самая крутая колонка из всех отказников!
Прекрасная квартира, ребята!
В Берлине, например, каждая уважающая себя компания имеет «переодевалки» для сотрудников и отельный душ, чтобы можно было позволить себе доехать до работы в шортах, а потом по-человечески вести деловые переговоры, не выглядя при этом нелепо. С дресс-кодом вообще в России нужно поработать: я обратил внимание, на каких каблуках дефилируют тут женщины. На каких велосипедах они будут здесь ездить? Максимум на велорикше.
какое милое наблюдение, черт возьми)))
Вот только как можно было умудриться снять так хреново?
Всем спасибо! Нашли малазийскую кровать с балдахинами и по смешной цене!
Действительно красиво и качественно сделанная квартира.
Те, которые были по 900, стоят 1000 и есть в «Сахарке». Есть и за 2000, это разный дизайн.
К сожалению, цены на метал выросли с осени 2014 очень сильно. Молчу и плачу про золото.
например, из конституции российской федерации!
Не вижу ничего печального: туалетную бумагу лучше делать из книг, которые никому не нужны, а не вырубать леса.