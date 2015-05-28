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Виолетта Рябко

На сайте с 25 февраля 2012

Комментарии51Темы2Посты199
Коротко0
Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросили

Не вижу ничего печального: туалетную бумагу лучше делать из книг, которые никому не нужны, а не вырубать леса.

Три прогулочных маршрута по Таллину

В noku код сменился - 2580, сегодня проверяли, там очень мило.

Всё получилось: 5 молодых ювелирных марок. Часть 2

Все круто, только кольца в "Сахарке" уже давно по 900 не бывают, да и за 2000 - только из серебра. Жаль, что Аня не занимается прямыми продажами, приходится переплачивать тысячи посреднику.

Рецепты шефов: Тирамису из желудей

Спасибо за статью! Обязательно попробую слудующей осенью

Подпитка патриотических чувств

Самая крутая колонка из всех отказников!

Квартира недели (Киев)

Прекрасная квартира, ребята!

Прямая речь: Курт Рейнхардт — о жизненном цикле мегаполисов

В Берлине, например, каждая уважающая себя компания имеет «переодевалки» для сотрудников и отельный душ, чтобы можно было позволить себе доехать до работы в шортах, а потом по-человечески вести деловые переговоры, не выглядя при этом нелепо. С дресс-кодом вообще в России нужно поработать: я обратил внимание, на каких каблуках дефилируют тут женщины. На каких велосипедах они будут здесь ездить? Максимум на велорикше.

какое милое наблюдение, черт возьми)))

Сайт Colta.ru сделал серию открыток об однополой любви

Вот только как можно было умудриться снять так хреново?

Где в Петербурге купить кровать антиикея?

Всем спасибо! Нашли малазийскую кровать с балдахинами и по смешной цене!

Квартира недели (Москва)

Действительно красиво и качественно сделанная квартира.

Всё получилось: 5 молодых ювелирных марок. Часть 2

Те, которые были по 900, стоят 1000 и есть в «Сахарке». Есть и за 2000, это разный дизайн. 

К сожалению, цены на метал выросли с осени 2014 очень сильно. Молчу и плачу про золото. 

Год макулатуры: Что происходит с книгой, которую вы выбросили

например, из конституции российской федерации!

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