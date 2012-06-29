Виолетта Рябко
На сайте с 25 февраля 2012
Город
Логика 80-го уровняСотрудник Гринпис Виолетта Рябко собрала коллекцию отписок и отмазок российских чиновников — и теперь рассказывает о самых нелепых экспонатах
Город
Логика 80-го уровня Сотрудник Гринпис Виолетта Рябко собрала коллекцию отписок и отмазок российских чиновников — и теперь рассказывает о самых нелепых экспонатах
События
Гид по ЛГБТ-кинофестивалю «Бок о бок»Фильмы о преследованиях героя Второй мировой Алана Тьюринга, лесбиянках, ведущих традиционный образ жизни, и любви в женской колонии покажут на фестивале «Бок о бок».
События
Гид по ЛГБТ-кинофестивалю «Бок о бок» Фильмы о преследованиях героя Второй мировой Алана Тьюринга, лесбиянках, ведущих традиционный образ жизни, и любви в женской колонии покажут на фестивале «Бок о бок».
События
«Иное кино» привезли в Россию предпремьерную японскую анимациюВ эти выходные в «Мираж синема» пройдёт «Ночь авторской японской анимации». В программе предпремьера «Письмо для Момо» и фильм сына Хаяо Миядзаки.
События
«Иное кино» привезли в Россию предпремьерную японскую анимацию В эти выходные в «Мираж синема» пройдёт «Ночь авторской японской анимации». В программе предпремьера «Письмо для Момо» и фильм сына Хаяо Миядзаки.
События
Фотографии немецкого классика Арно Фишера выставят в Петербурге Выставку революционера фешн-фотографии и документалиста, чьи снимки запрещались к печати по политическим соображениям, покажут в «Росфото» в конце октября.
События
Фотографии немецкого классика Арно Фишера выставят в Петербурге Выставку революционера фешн-фотографии и документалиста, чьи снимки запрещались к печати по политическим соображениям, покажут в «Росфото» в конце октября.
События
Гид по Bicycle Film Festival в «Зоне действия»Несколько десятков короткометражек на велосипедную тематику покажут в «Зоне действия» в рамках фестиваля Bicycle Film Festival.
События
Гид по Bicycle Film Festival в «Зоне действия» Несколько десятков короткометражек на велосипедную тематику покажут в «Зоне действия» в рамках фестиваля Bicycle Film Festival.
События
Гид по фестивалю «Современное искусство в традиционном музее»В течение трёх недель смотрителям традиционных музеев придётся следить за объектами из мусора, лампочками, играющими музыку и кубиками с лицом Жириновского.
События
Гид по фестивалю «Современное искусство в традиционном музее» В течение трёх недель смотрителям традиционных музеев придётся следить за объектами из мусора, лампочками, играющими музыку и кубиками с лицом Жириновского.
События
Фестиваль «Послание к человеку» стартует в эти выходныеНа «Послании к человеку» на десятках площадок покажут более 120 фильмов: от альтернативных короткометражек режиссёра «Индианы Джонса» до снятых на мобильник переживаний подростка.
События
Фестиваль «Послание к человеку» стартует в эти выходные На «Послании к человеку» на десятках площадок покажут более 120 фильмов: от альтернативных короткометражек режиссёра «Индианы Джонса» до снятых на мобильник переживаний подростка.
События
Гид по фестивалю рисованных историй «Бумфест»Напечатанные методом шелкографии, сделанные поверх газетных листов, вдохновлявшие Хармса — эти и сотни других комиксов появятся на разных площадках города в рамках «Бумфеста» с середины сентября.
События
Гид по фестивалю рисованных историй «Бумфест» Напечатанные методом шелкографии, сделанные поверх газетных листов, вдохновлявшие Хармса — эти и сотни других комиксов появятся на разных площадках города в рамках «Бумфеста» с середины сентября.
События
Детские цирковые труппы со всего мира приедут в ПетербургФестивалем «Летающие дети» откроют новый шатёр «Упсала-цирка» на Свердловской набережной. В выходные в нём соберутся жонглёры, мимы, гимнасты и другие дети-циркачи со всего мира.
События
Детские цирковые труппы со всего мира приедут в Петербург Фестивалем «Летающие дети» откроют новый шатёр «Упсала-цирка» на Свердловской набережной. В выходные в нём соберутся жонглёры, мимы, гимнасты и другие дети-циркачи со всего мира.
События
В субботу в «Родине» пройдёт «Ночь французского кино»Осенний сезон ночных кинопоказов начнётся с фильмов про жизнь без любви, любовь втроём и синдром замкнутого изнутри.
События
В субботу в «Родине» пройдёт «Ночь французского кино» Осенний сезон ночных кинопоказов начнётся с фильмов про жизнь без любви, любовь втроём и синдром замкнутого изнутри.
События
Фестиваль старинной музыки стартует в Петербурге
Композиции времён классицизма, ренессанса, барокко, древнюю китайскую и османскую музыку можно будет услышать на фестивале Earlymusic с 4 по 19 сентября.
События
Фестиваль старинной музыки стартует в Петербурге Композиции времён классицизма, ренессанса, барокко, древнюю китайскую и османскую музыку можно будет услышать на фестивале Earlymusic с 4 по 19 сентября.
Рестораны
У моря погоды: Рестораны и бары на КрестовскомНа лето Крестовский становится центром ресторанной и клубной жизни. Демократичные бары, кафе с зоопарками и парковками для катеров и элитные пляжи — The Village составил гид по заведениям острова.
Рестораны
У моря погоды: Рестораны и бары на Крестовском На лето Крестовский становится центром ресторанной и клубной жизни. Демократичные бары, кафе с зоопарками и парковками для катеров и элитные пляжи — The Village составил гид по заведениям острова.
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Как делают йогурты на молочном заводеThe Village побывал на заводе «Петмол» и выяснил, как делают фруктовые йогурты с мюсли и детские творожки с шоколадными горошками, почему в них стоит ложка и зачем сотрудникам металлические носки.
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Как делают йогурты на молочном заводе The Village побывал на заводе «Петмол» и выяснил, как делают фруктовые йогурты с мюсли и детские творожки с шоколадными горошками, почему в них стоит ложка и зачем сотрудникам металлические носки.
События
В четверг в «Новой Голландии» покажут паблик-артМолодые художники создадут паблик-арт-объекты на острове в рамках проекта Martini Art Love. Хедлайнерами события станут англичане Is Tropical и глава лейбла Kitsuné Гилдас Лоек.
События
В четверг в «Новой Голландии» покажут паблик-арт Молодые художники создадут паблик-арт-объекты на острове в рамках проекта Martini Art Love. Хедлайнерами события станут англичане Is Tropical и глава лейбла Kitsuné Гилдас Лоек.
События
Гид по фестивалю Open CinemaВ этом году на фестивале Open Cinema пройдут два киномарафона на пляже Петропавловской крепости и несколько конкурсных и специальных показов антиутопических короткометражек со всего света.
События
Гид по фестивалю Open Cinema В этом году на фестивале Open Cinema пройдут два киномарафона на пляже Петропавловской крепости и несколько конкурсных и специальных показов антиутопических короткометражек со всего света.
События
Лучшие фотографии из коллекции «Росфото» соберут на одной выставке150 фотографий из архива «Росфото», сделанных в последние 20 лет советской власти признанными российскими фотографами, соберут на единой выставке в честь десятилетия музея.
События
Лучшие фотографии из коллекции «Росфото» соберут на одной выставке 150 фотографий из архива «Росфото», сделанных в последние 20 лет советской власти признанными российскими фотографами, соберут на единой выставке в честь десятилетия музея.
События
Современных немецких художников покажут в «Этажах»В «Этажах» открывается выставка инсталляций, видео, фотографий и рисунков студентов Дюссельдорфской академии, признанной одной из лучших школ медиаискусства в мире.
События
Современных немецких художников покажут в «Этажах» В «Этажах» открывается выставка инсталляций, видео, фотографий и рисунков студентов Дюссельдорфской академии, признанной одной из лучших школ медиаискусства в мире.
События
Выставка Кристиана Шютца открылась в Мраморном дворцеРаботы современного немецкого художника представляют собой попытку найти художественный аналог музыкальному звучанию. Как выглядят Бах и техно, можно увидеть в Русском музее.
События
Выставка Кристиана Шютца открылась в Мраморном дворце Работы современного немецкого художника представляют собой попытку найти художественный аналог музыкальному звучанию. Как выглядят Бах и техно, можно увидеть в Русском музее.
События
Работы архитектора-гуманиста Сантьяго Калатравы выставили в ЭрмитажеВ Эрмитаже открылась выставка, в которую вошли макеты архитектурных построек, скульптура и рисунки Сантьяго Калатравы — архитектора-гуманиста, работающего в стиле биотек.
События
Работы архитектора-гуманиста Сантьяго Калатравы выставили в Эрмитаже В Эрмитаже открылась выставка, в которую вошли макеты архитектурных построек, скульптура и рисунки Сантьяго Калатравы — архитектора-гуманиста, работающего в стиле биотек.
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Свежий номер: 5 новых хостелов в ПетербургеThe Village обошёл пять хостелов, открывшихся за последние полгода в Петербурге, узнал, сколько стоит койко-место и где можно получить бонусы в виде фена, утюга или скидок в барах.
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