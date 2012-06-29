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Виолетта Рябко

На сайте с 25 февраля 2012

Комментарии51Темы2Посты199
Коротко0
Город
Логика 80-го уровняСотрудник Гринпис Виолетта Рябко собрала коллекцию отписок и отмазок российских чиновников — и теперь рассказывает о самых нелепых экспонатах
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Город

Логика 80-го уровня Сотрудник Гринпис Виолетта Рябко собрала коллекцию отписок и отмазок российских чиновников — и теперь рассказывает о самых нелепых экспонатах

Гид по ЛГБТ-кинофестивалю «Бок о бок»
События
Гид по ЛГБТ-кинофестивалю «Бок о бок»Фильмы о преследованиях героя Второй мировой Алана Тьюринга, лесбиянках, ведущих традиционный образ жизни, и любви в женской колонии покажут на фестивале «Бок о бок».
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Гид по ЛГБТ-кинофестивалю «Бок о бок»
События

Гид по ЛГБТ-кинофестивалю «Бок о бок» Фильмы о преследованиях героя Второй мировой Алана Тьюринга, лесбиянках, ведущих традиционный образ жизни, и любви в женской колонии покажут на фестивале «Бок о бок».

События
«Иное кино» привезли в Россию предпремьерную японскую анимациюВ эти выходные в «Мираж синема» пройдёт «Ночь авторской японской анимации». В программе предпремьера «Письмо для Момо» и фильм сына Хаяо Миядзаки.
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События

«Иное кино» привезли в Россию предпремьерную японскую анимацию В эти выходные в «Мираж синема» пройдёт «Ночь авторской японской анимации». В программе предпремьера «Письмо для Момо» и фильм сына Хаяо Миядзаки.

События
Фотографии немецкого классика Арно Фишера выставят в Петербурге Выставку революционера фешн-фотографии и документалиста, чьи снимки запрещались к печати по политическим соображениям, покажут в «Росфото» в конце октября.
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События

Фотографии немецкого классика Арно Фишера выставят в Петербурге Выставку революционера фешн-фотографии и документалиста, чьи снимки запрещались к печати по политическим соображениям, покажут в «Росфото» в конце октября.

Гид по Bicycle Film Festival в «Зоне действия»
События
Гид по Bicycle Film Festival в «Зоне действия»Несколько десятков короткометражек на велосипедную тематику покажут в «Зоне действия» в рамках фестиваля Bicycle Film Festival.
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Гид по Bicycle Film Festival в «Зоне действия»
События

Гид по Bicycle Film Festival в «Зоне действия» Несколько десятков короткометражек на велосипедную тематику покажут в «Зоне действия» в рамках фестиваля Bicycle Film Festival.

События
Гид по фестивалю «Современное искусство в традиционном музее»В течение трёх недель смотрителям традиционных музеев придётся следить за объектами из мусора, лампочками, играющими музыку и кубиками с лицом Жириновского.
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События

Гид по фестивалю «Современное искусство в традиционном музее» В течение трёх недель смотрителям традиционных музеев придётся следить за объектами из мусора, лампочками, играющими музыку и кубиками с лицом Жириновского.

События
Фестиваль «Послание к человеку» стартует в эти выходныеНа «Послании к человеку» на десятках площадок покажут более 120 фильмов: от альтернативных короткометражек режиссёра «Индианы Джонса» до снятых на мобильник переживаний подростка.
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События

Фестиваль «Послание к человеку» стартует в эти выходные На «Послании к человеку» на десятках площадок покажут более 120 фильмов: от альтернативных короткометражек режиссёра «Индианы Джонса» до снятых на мобильник переживаний подростка.

Гид по фестивалю рисованных историй «Бумфест»
События
Гид по фестивалю рисованных историй «Бумфест»Напечатанные методом шелкографии, сделанные поверх газетных листов, вдохновлявшие Хармса — эти и сотни других комиксов появятся на разных площадках города в рамках «Бумфеста» с середины сентября.
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Гид по фестивалю рисованных историй «Бумфест»
События

Гид по фестивалю рисованных историй «Бумфест» Напечатанные методом шелкографии, сделанные поверх газетных листов, вдохновлявшие Хармса — эти и сотни других комиксов появятся на разных площадках города в рамках «Бумфеста» с середины сентября.

События
Детские цирковые труппы со всего мира приедут в ПетербургФестивалем «Летающие дети» откроют новый шатёр «Упсала-цирка» на Свердловской набережной. В выходные в нём соберутся жонглёры, мимы, гимнасты и другие дети-циркачи со всего мира.
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События

Детские цирковые труппы со всего мира приедут в Петербург Фестивалем «Летающие дети» откроют новый шатёр «Упсала-цирка» на Свердловской набережной. В выходные в нём соберутся жонглёры, мимы, гимнасты и другие дети-циркачи со всего мира.

События
В субботу в «Родине» пройдёт «Ночь французского кино»Осенний сезон ночных кинопоказов начнётся с фильмов про жизнь без любви, любовь втроём и синдром замкнутого изнутри.
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События

В субботу в «Родине» пройдёт «Ночь французского кино» Осенний сезон ночных кинопоказов начнётся с фильмов про жизнь без любви, любовь втроём и синдром замкнутого изнутри.

События

Фестиваль старинной музыки стартует в Петербурге

Композиции времён классицизма, ренессанса, барокко, древнюю китайскую и османскую музыку можно будет услышать на фестивале Earlymusic с 4 по 19 сентября.

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События

Фестиваль старинной музыки стартует в Петербурге Композиции времён классицизма, ренессанса, барокко, древнюю китайскую и османскую музыку можно будет услышать на фестивале Earlymusic с 4 по 19 сентября.

У моря погоды: Рестораны и бары на Крестовском
Рестораны
У моря погоды: Рестораны и бары на КрестовскомНа лето Крестовский становится центром ресторанной и клубной жизни. Демократичные бары, кафе с зоопарками и парковками для катеров и элитные пляжи — The Village составил гид по заведениям острова.
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У моря погоды: Рестораны и бары на Крестовском
Рестораны

У моря погоды: Рестораны и бары на Крестовском На лето Крестовский становится центром ресторанной и клубной жизни. Демократичные бары, кафе с зоопарками и парковками для катеров и элитные пляжи — The Village составил гид по заведениям острова.

Фоторепортаж: Как делают йогурты на молочном заводе
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Как делают йогурты на молочном заводеThe Village побывал на заводе «Петмол» и выяснил, как делают фруктовые йогурты с мюсли и детские творожки с шоколадными горошками, почему в них стоит ложка и зачем сотрудникам металлические носки.
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Фоторепортаж: Как делают йогурты на молочном заводе
Фоторепортаж

Фоторепортаж: Как делают йогурты на молочном заводе The Village побывал на заводе «Петмол» и выяснил, как делают фруктовые йогурты с мюсли и детские творожки с шоколадными горошками, почему в них стоит ложка и зачем сотрудникам металлические носки.

События
В четверг в «Новой Голландии» покажут паблик-артМолодые художники создадут паблик-арт-объекты на острове в рамках проекта Martini Art Love. Хедлайнерами события станут англичане Is Tropical и глава лейбла Kitsuné Гилдас Лоек.
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События

В четверг в «Новой Голландии» покажут паблик-арт Молодые художники создадут паблик-арт-объекты на острове в рамках проекта Martini Art Love. Хедлайнерами события станут англичане Is Tropical и глава лейбла Kitsuné Гилдас Лоек.

События
Гид по фестивалю Open CinemaВ этом году на фестивале Open Cinema пройдут два киномарафона на пляже Петропавловской крепости и несколько конкурсных и специальных показов антиутопических короткометражек со всего света.
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События

Гид по фестивалю Open Cinema В этом году на фестивале Open Cinema пройдут два киномарафона на пляже Петропавловской крепости и несколько конкурсных и специальных показов антиутопических короткометражек со всего света.

События
Лучшие фотографии из коллекции «Росфото» соберут на одной выставке150 фотографий из архива «Росфото», сделанных в последние 20 лет советской власти признанными российскими фотографами, соберут на единой выставке в честь десятилетия музея.
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События

Лучшие фотографии из коллекции «Росфото» соберут на одной выставке 150 фотографий из архива «Росфото», сделанных в последние 20 лет советской власти признанными российскими фотографами, соберут на единой выставке в честь десятилетия музея.

События
Современных немецких художников покажут в «Этажах»В «Этажах» открывается выставка инсталляций, видео, фотографий и рисунков студентов Дюссельдорфской академии, признанной одной из лучших школ медиаискусства в мире.
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События

Современных немецких художников покажут в «Этажах» В «Этажах» открывается выставка инсталляций, видео, фотографий и рисунков студентов Дюссельдорфской академии, признанной одной из лучших школ медиаискусства в мире.

События
Выставка Кристиана Шютца открылась в Мраморном дворцеРаботы современного немецкого художника представляют собой попытку найти художественный аналог музыкальному звучанию. Как выглядят Бах и техно, можно увидеть в Русском музее.
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События

Выставка Кристиана Шютца открылась в Мраморном дворце Работы современного немецкого художника представляют собой попытку найти художественный аналог музыкальному звучанию. Как выглядят Бах и техно, можно увидеть в Русском музее.

Работы архитектора-гуманиста Сантьяго Калатравы выставили в Эрмитаже
События
Работы архитектора-гуманиста Сантьяго Калатравы выставили в ЭрмитажеВ Эрмитаже открылась выставка, в которую вошли макеты архитектурных построек, скульптура и рисунки Сантьяго Калатравы — архитектора-гуманиста, работающего в стиле биотек.
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Работы архитектора-гуманиста Сантьяго Калатравы выставили в Эрмитаже
События

Работы архитектора-гуманиста Сантьяго Калатравы выставили в Эрмитаже В Эрмитаже открылась выставка, в которую вошли макеты архитектурных построек, скульптура и рисунки Сантьяго Калатравы — архитектора-гуманиста, работающего в стиле биотек.

Свежий номер: 5 новых хостелов в Петербурге
Сервис
Свежий номер: 5 новых хостелов в ПетербургеThe Village обошёл пять хостелов, открывшихся за последние полгода в Петербурге, узнал, сколько стоит койко-место и где можно получить бонусы в виде фена, утюга или скидок в барах.
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Свежий номер: 5 новых хостелов в Петербурге
Сервис

Свежий номер: 5 новых хостелов в Петербурге The Village обошёл пять хостелов, открывшихся за последние полгода в Петербурге, узнал, сколько стоит койко-место и где можно получить бонусы в виде фена, утюга или скидок в барах.

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