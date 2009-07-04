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Маша

На сайте с 14 декабря 2007

Комментарии44
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Посты4
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Мозаичный двор на Фонтанке

этот двор открыт уже давно.
самое забавное было наблюдать, как двор постепенно обрастает мозаикой - сначала площадка, потом стены и дальше, дальше...

Uncle Ben's

блин, пюрешка-то какая была в детстве!!! мммм!

Там, где просвечивает изнанка

Кстати про немецкие домики – по мне так самые милые на Нарвской, вдоль Стачек от самой ул. Трефолева. И от метро недалеко, и реально как в сказку попадаешь, особенно летом.

Там, где просвечивает изнанка

у каждого свой Питер. Главное – любить его. Я тоже раньше гуляла по пятидесятилетия октября, жила рядом, ходила два раза в неделю на танцы через парк. На учебу ездила мимо БЦ у Кондрашки. Даже как-то раз, когда его разбирали, стащила там цветной кубик (помните, автор?). Любила гулять по Пескам. Потом переехала в Коломну. Тут словно время остановилось. Всегда выходишь из дома, вроде бы шел в магазин, а уже оказался в другой части района и задумчиво смотришь на канал. Питер -это что-то…

Необычные памятники Питера

а дворик где-то на Техноложке?

It's just very very berry

как-то у вас поздно лето наступает… ягоды эти поздние слишком для начала лета.

Поднимай меня наверх

я не люблю тирамису. не знаю даже, по какой причине.

Краткий путеводитель по крышам Питера

была стори. парень, чтобы не шуметь, пошел по стыкам крыши. швы разошлись, оп – и он уже на чердаке в бомжатском говне. всякое бывает.

Про адреса – только кому-то скажешь один, сразу на крыше происходят: 1. пъянки 2. трах на чердаке – обязательно 3. куууууча бутылок 4. левый народ, который шумит, лазает, орет, ПРЫГАЕТ (да-да!!!!)… короче, не делитесь этим, в итоге если кроме вас адрес еще кто-то знает(даже ваш супердруг!), то можно считать крышу закрытой.

Проект ШУМ

круто. надо сходить.

Ягода счастья

я на превью сначала посмотрела и показалось, что это сушеная вишня)

Краткий путеводитель по крышам Питера

ну потому тут и не написаны адреса, а только примерно в каких районах

Краткий путеводитель по крышам Питера

три из них можно угадать сразу, если вы хоть мало-мальски ориентируетесь по городу. над другими можно и подумать несколько минут. а вообще не советовала бы даже фотки размещать. в свое время и на Невском открытая была, и у Казанского. пара фоток в сети – до свиданья, красивые виды.

вспомните хотя бы, как засрали мексовскую крышу на петроградке. моя подруга была первой на ней прошлым летом, потом поделилась фотками с другом. а потом там, кажется, перебывала вся эмогопота и все более-менее не утратившие мальчишеский задор полуалкаши за трицать.

не стоит! пусть это останется вашей тайной…

Краткий путеводитель по крышам Питера

думаю, в тех случаях как раз делились адресами

Краткий путеводитель по крышам Питера

Ога. Диггеры за запал объектов бьют ногами по мордам =D

Поднимай меня наверх

может из-за кофейного вкуса? :)

Поднимай меня наверх

нет, кофе я как раз-таки люблю. просто не по душе десерт.

Необычные памятники Питера

На Владимирской

Необычные памятники Питера

нееееет, именно тот, что на Техноложке. мне он больше по душе, чем тот, что на Владимирке.

Там, где просвечивает изнанка

цветной кубик?

мм, очень смутно…

Там, где просвечивает изнанка

объясняю. там вместо окон были цветные витражи. из кубиков. вот один такой, синий, я и утащила))

Там, где просвечивает изнанка

точно!) вспомнила

Там, где просвечивает изнанка

видел бы кто, как я его тащила. Он кило под 10, я бегом до трамвайчика и домой. Потом с этой хреновиной минут 15 пешком))) и в ванной мыла, мамка ругалась))) с него песок сыпался ужасно) зато раритет!

Там, где просвечивает изнанка

я эти районы, с коттеджиками, для себя только недавно открыла – попала сначала между Елизаровской и Ломоносовской, а через пару месяцев ехала по Школьной – мурашки по коже, было ощущение, что попала в совершенно чужой, красивый город..

Там, где просвечивает изнанка

офигенно))

Необычные памятники Питера

если он на улице правды, то это рядом с Владимирской..

Необычные памятники Питера

да у меня все в порядке с географией, вы видимо меня не поняли. первый мой пост типа как вопрос «а как же про него вы забыли?» есть еще двор, не на Правды, а на техноложке! ярр

Краткий путеводитель по крышам Питера

ну уж прошлым летом она никак не могла быть первой))

мексовская крыша открывалась/закрывалась уже несколько лет.

Краткий путеводитель по крышам Питера

первой прошлым летом, а не вообще. но о ней в принципе не так уж и много народу знало. по крайней мере, не та дикая тусня с банками в сумках.

Uncle Ben's

а мне всегда пюрешка мамина нравилась больше. Тем более, что я сам её долбал, а она потом с «комочками» получалась. В «комочках» вся прелесть!

Хотя, играя в космонавтов, анклбенсовская однородная пюрешка нам была в самую точку!

It's just very very berry

Это наперед, для следующего сезона

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