Маша
На сайте с 14 декабря 2007
блин, пюрешка-то какая была в детстве!!! мммм!
Кстати про немецкие домики – по мне так самые милые на Нарвской, вдоль Стачек от самой ул. Трефолева. И от метро недалеко, и реально как в сказку попадаешь, особенно летом.
у каждого свой Питер. Главное – любить его. Я тоже раньше гуляла по пятидесятилетия октября, жила рядом, ходила два раза в неделю на танцы через парк. На учебу ездила мимо БЦ у Кондрашки. Даже как-то раз, когда его разбирали, стащила там цветной кубик (помните, автор?). Любила гулять по Пескам. Потом переехала в Коломну. Тут словно время остановилось. Всегда выходишь из дома, вроде бы шел в магазин, а уже оказался в другой части района и задумчиво смотришь на канал. Питер -это что-то…
а дворик где-то на Техноложке?
как-то у вас поздно лето наступает… ягоды эти поздние слишком для начала лета.
я не люблю тирамису. не знаю даже, по какой причине.
была стори. парень, чтобы не шуметь, пошел по стыкам крыши. швы разошлись, оп – и он уже на чердаке в бомжатском говне. всякое бывает.
Про адреса – только кому-то скажешь один, сразу на крыше происходят: 1. пъянки 2. трах на чердаке – обязательно 3. куууууча бутылок 4. левый народ, который шумит, лазает, орет, ПРЫГАЕТ (да-да!!!!)… короче, не делитесь этим, в итоге если кроме вас адрес еще кто-то знает(даже ваш супердруг!), то можно считать крышу закрытой.
круто. надо сходить.
я на превью сначала посмотрела и показалось, что это сушеная вишня)
ну потому тут и не написаны адреса, а только примерно в каких районах
три из них можно угадать сразу, если вы хоть мало-мальски ориентируетесь по городу. над другими можно и подумать несколько минут. а вообще не советовала бы даже фотки размещать. в свое время и на Невском открытая была, и у Казанского. пара фоток в сети – до свиданья, красивые виды.
вспомните хотя бы, как засрали мексовскую крышу на петроградке. моя подруга была первой на ней прошлым летом, потом поделилась фотками с другом. а потом там, кажется, перебывала вся эмогопота и все более-менее не утратившие мальчишеский задор полуалкаши за трицать.
не стоит! пусть это останется вашей тайной…
думаю, в тех случаях как раз делились адресами
Ога. Диггеры за запал объектов бьют ногами по мордам =D
может из-за кофейного вкуса? :)
нет, кофе я как раз-таки люблю. просто не по душе десерт.
На Владимирской
нееееет, именно тот, что на Техноложке. мне он больше по душе, чем тот, что на Владимирке.
цветной кубик?
мм, очень смутно…
объясняю. там вместо окон были цветные витражи. из кубиков. вот один такой, синий, я и утащила))
точно!) вспомнила
видел бы кто, как я его тащила. Он кило под 10, я бегом до трамвайчика и домой. Потом с этой хреновиной минут 15 пешком))) и в ванной мыла, мамка ругалась))) с него песок сыпался ужасно) зато раритет!
я эти районы, с коттеджиками, для себя только недавно открыла – попала сначала между Елизаровской и Ломоносовской, а через пару месяцев ехала по Школьной – мурашки по коже, было ощущение, что попала в совершенно чужой, красивый город..
офигенно))
если он на улице правды, то это рядом с Владимирской..
да у меня все в порядке с географией, вы видимо меня не поняли. первый мой пост типа как вопрос «а как же про него вы забыли?» есть еще двор, не на Правды, а на техноложке! ярр
ну уж прошлым летом она никак не могла быть первой))
мексовская крыша открывалась/закрывалась уже несколько лет.
первой прошлым летом, а не вообще. но о ней в принципе не так уж и много народу знало. по крайней мере, не та дикая тусня с банками в сумках.
а мне всегда пюрешка мамина нравилась больше. Тем более, что я сам её долбал, а она потом с «комочками» получалась. В «комочках» вся прелесть!
Хотя, играя в космонавтов, анклбенсовская однородная пюрешка нам была в самую точку!
Это наперед, для следующего сезона
этот двор открыт уже давно.
самое забавное было наблюдать, как двор постепенно обрастает мозаикой - сначала площадка, потом стены и дальше, дальше...