Маша
На сайте с 14 декабря 2007
Питер
Музей РетроавтомобилейЭх, товарищи. Я так люблю все старое, с историей, с прошлым. Вот сижу я в царских времен комнате-коммуналке, жую овсянку, а при просмотре этих картинок на глаза слезы наворачиваются.
Питер
Музей Ретроавтомобилей Эх, товарищи. Я так люблю все старое, с историей, с прошлым. Вот сижу я в царских времен комнате-коммуналке, жую овсянку, а при просмотре этих картинок на глаза слезы наворачиваются.
Питер
Большеохтинское кладбищеКрупнейшее кладбище Санкт-Петербурга, находящееся в черте города. Занимает площадь около 70 гектар и является одним из самых старых кладбищ Петербурга, действующим и по наши дни.
Питер
Большеохтинское кладбище Крупнейшее кладбище Санкт-Петербурга, находящееся в черте города. Занимает площадь около 70 гектар и является одним из самых старых кладбищ Петербурга, действующим и по наши дни.
Париж от читателей The Village
Pre LachaiseЕсли вы когда-нибудь будете в Париже – не поленитесь зайти на Восточное кладбище, или в русском переводе «кладбище папы Лашеза».
Париж от читателей The Village
Pre Lachaise Если вы когда-нибудь будете в Париже – не поленитесь зайти на Восточное кладбище, или в русском переводе «кладбище папы Лашеза».
Рецепты читателей
Baskin (31) Robbins… казалось бы, такой милый пережиток советского прошлого, а когда-то это было открытием.
Рецепты читателей