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Маша

На сайте с 14 декабря 2007

Комментарии44
Темы0
Посты4
Коротко0
Питер
Музей РетроавтомобилейЭх, товарищи. Я так люблю все старое, с историей, с прошлым. Вот сижу я в царских времен комнате-коммуналке, жую овсянку, а при просмотре этих картинок на глаза слезы наворачиваются.
14
Питер

Музей Ретроавтомобилей Эх, товарищи. Я так люблю все старое, с историей, с прошлым. Вот сижу я в царских времен комнате-коммуналке, жую овсянку, а при просмотре этих картинок на глаза слезы наворачиваются.

Питер
Большеохтинское кладбищеКрупнейшее кладбище Санкт-Петербурга, находящееся в черте города. Занимает площадь около 70 гектар и является одним из самых старых кладбищ Петербурга, действующим и по наши дни.
16
Питер

Большеохтинское кладбище Крупнейшее кладбище Санкт-Петербурга, находящееся в черте города. Занимает площадь около 70 гектар и является одним из самых старых кладбищ Петербурга, действующим и по наши дни.

Париж от читателей The Village
Pre LachaiseЕсли вы когда-нибудь будете в Париже – не поленитесь зайти на Восточное кладбище, или в русском переводе «кладбище папы Лашеза».
31
Париж от читателей The Village

Pre Lachaise Если вы когда-нибудь будете в Париже – не поленитесь зайти на Восточное кладбище, или в русском переводе «кладбище папы Лашеза».

Рецепты читателей
Baskin (31) Robbins… казалось бы, такой милый пережиток советского прошлого, а когда-то это было открытием.
21
Рецепты читателей

Baskin (31) Robbins … казалось бы, такой милый пережиток советского прошлого, а когда-то это было открытием.