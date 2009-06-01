Annie Hall
На сайте с 2 апреля 2009
Путешествия читателей The Village
New York: a third-rate BabylonЕсли вы уже хорошо знакомы с Нью-Йорком, который вам предлагают путеводители, туристические брошюры и голливудская продукция, самое время посетить пустынные и слегка жутковатые места, коих в Financial District, Lower East Side, China Town, Cortland Alley/Benson Street в Tribeca привеликое множество.
Путешествия читателей The Village
New York: a third-rate Babylon Если вы уже хорошо знакомы с Нью-Йорком, который вам предлагают путеводители, туристические брошюры и голливудская продукция, самое время посетить пустынные и слегка жутковатые места, коих в Financial District, Lower East Side, China Town, Cortland Alley/Benson Street в Tribeca привеликое множество.
Путешествия читателей The Village
Северная КореяВ последнее время Северная Корея как никакая другая страна пользуется популярностью у СМИ, в связи с испытанием ракет, производством ядерного оружия и прочей гнусной деятельностью, представляющей угрозу существования всего человечества. В свете вышеперечисленных событий Северная Корея видится самым злобным государством на планете Земля. Но если абстрагироваться от политики, что же на...
Путешествия читателей The Village