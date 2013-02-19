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СК

Стася К.

На сайте с 13 октября 2007

Комментарии6
Темы0
Посты2
Коротко0
Где заказать торт в Москве?

Это Моя Булочка, домашняя пекарня, вкусно http://www.facebook.com/EtoMoiaBulochka?ref=ts&fref=ts

И в Кофеине хорошие торты на заказ.

Квартира недели (Москва)

ну, Vitra и комод Cappellini не самый дешевый выбор. Симпотично, но уж точно не бюджетный вариант.

Новое место: Бургер-бар «11/1»

очень дорого и слишком "изысканно" для бургеров, бургер должен быть бургером, а не фарш с фуагрой и вялеными помидорами

Вкусняшка на чашку

а оптимальные размеры крыши,стен и дверей вы не подскажите?)

Организаторы KOLYA, TY NE S TOY ZHIVESH!

Пшеничный,ты мой герой! XD

Организаторы KOLYA, TY NE S TOY ZHIVESH!

смотри, аккуратнее, Лестюхин заревнует же)