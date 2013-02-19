Стася К.
На сайте с 13 октября 2007
Квартира недели (Москва)
ну, Vitra и комод Cappellini не самый дешевый выбор. Симпотично, но уж точно не бюджетный вариант.
Новое место: Бургер-бар «11/1»
очень дорого и слишком "изысканно" для бургеров, бургер должен быть бургером, а не фарш с фуагрой и вялеными помидорами
Вкусняшка на чашку
а оптимальные размеры крыши,стен и дверей вы не подскажите?)
Организаторы KOLYA, TY NE S TOY ZHIVESH!
Пшеничный,ты мой герой! XD
Организаторы KOLYA, TY NE S TOY ZHIVESH!
смотри, аккуратнее, Лестюхин заревнует же)
Это Моя Булочка, домашняя пекарня, вкусно http://www.facebook.com/EtoMoiaBulochka?ref=ts&fref=ts
И в Кофеине хорошие торты на заказ.