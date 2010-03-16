Стася К.
На сайте с 13 октября 2007
Ситуация
Абонентам компенсируют затраты на SMS в день терактаВсе операторы «большой тройки» в связи с терактами в Москве, приняли решение возместить все суточные завтраты на SMS-сообщения, отправленные с 8:00 утра до 00:00 ночи понедельника. Об этом сообщила глава департамента по связям с общественностью компании МТС Елена Кохановская.
Ситуация
Абонентам компенсируют затраты на SMS в день теракта Все операторы «большой тройки» в связи с терактами в Москве, приняли решение возместить все суточные завтраты на SMS-сообщения, отправленные с 8:00 утра до 00:00 ночи понедельника. Об этом сообщила глава департамента по связям с общественностью компании МТС Елена Кохановская.
Ситуация
DHL приостанавливают доставку в МосквуМировой лидер экспресс-доставки DHL предупредил клиентов о прекращении доставки товаров в Москву на неопределенный срок.
Ситуация