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Стася К.

На сайте с 13 октября 2007

Комментарии6
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Абонентам компенсируют затраты на SMS в день теракта
Ситуация
Абонентам компенсируют затраты на SMS в день терактаВсе операторы «большой тройки» в связи с терактами в Москве, приняли решение возместить все суточные завтраты на SMS-сообщения, отправленные с 8:00 утра до 00:00 ночи понедельника. Об этом сообщила глава департамента по связям с общественностью компании МТС Елена Кохановская.
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Абонентам компенсируют затраты на SMS в день теракта
Ситуация

Абонентам компенсируют затраты на SMS в день теракта Все операторы «большой тройки» в связи с терактами в Москве, приняли решение возместить все суточные завтраты на SMS-сообщения, отправленные с 8:00 утра до 00:00 ночи понедельника. Об этом сообщила глава департамента по связям с общественностью компании МТС Елена Кохановская.

DHL приостанавливают доставку в Москву
Ситуация
DHL приостанавливают доставку в МосквуМировой лидер экспресс-доставки DHL предупредил клиентов о прекращении доставки товаров в Москву на неопределенный срок.
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DHL приостанавливают доставку в Москву
Ситуация

DHL приостанавливают доставку в Москву Мировой лидер экспресс-доставки DHL предупредил клиентов о прекращении доставки товаров в Москву на неопределенный срок.