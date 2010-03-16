Абонентам компенсируют затраты на SMS в день теракта Все операторы «большой тройки» в связи с терактами в Москве, приняли решение возместить все суточные завтраты на SMS-сообщения, отправленные с 8:00 утра до 00:00 ночи понедельника. Об этом сообщила глава департамента по связям с общественностью компании МТС Елена Кохановская.