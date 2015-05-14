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Artem Dertev

На сайте с 20 марта 2012

Комментарии8
Темы0
Посты1
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«Я в тебя верю»

Спасибо, Andrejs! Адрес - Вецпилсетас 11)

«Я в тебя верю»

Жду в гости)

«Я в тебя верю»

Настя, бар называется Vakara Ziņas (Вечерние новости то есть)

«Я в тебя верю»

Evgeny, Вы в теме)

«Я в тебя верю»

Василий, а Вам я бы ответил, но не буду. Тот, кто знает - поймет то, о чем речь идет (с) )

«Я в тебя верю»

Element, официальное открытие 28-го числа, но с 21-го можно уже принимать участие в вечеринке "туси и крась стены", например

«Я в тебя верю»

Philip, чуваков, закончивших Le Cordon Bleu я в Риге знаю человек 15 точно. Это кулинарная школа, она не гарантирует прямого попадания в рай, но дает серьезную базу. Nothing more, but I like it.