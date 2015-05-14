Artem Dertev
На сайте с 20 марта 2012
«Я в тебя верю»
Жду в гости)
«Я в тебя верю»
Настя, бар называется Vakara Ziņas (Вечерние новости то есть)
«Я в тебя верю»
Evgeny, Вы в теме)
«Я в тебя верю»
Василий, а Вам я бы ответил, но не буду. Тот, кто знает - поймет то, о чем речь идет (с) )
«Я в тебя верю»
Element, официальное открытие 28-го числа, но с 21-го можно уже принимать участие в вечеринке "туси и крась стены", например
«Я в тебя верю»
Philip, чуваков, закончивших Le Cordon Bleu я в Риге знаю человек 15 точно. Это кулинарная школа, она не гарантирует прямого попадания в рай, но дает серьезную базу. Nothing more, but I like it.
Спасибо, Andrejs! Адрес - Вецпилсетас 11)