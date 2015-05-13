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Artem Dertev

На сайте с 20 марта 2012

Комментарии8
Темы0
Посты1
Коротко0
Еда
«Я в тебя верю»Бывший арт-директор клуба Artefaq Артём Дертев рассказывает, как он бросил работу в Москве и решился на открытие бара своей мечты в Риге
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Еда

«Я в тебя верю» Бывший арт-директор клуба Artefaq Артём Дертев рассказывает, как он бросил работу в Москве и решился на открытие бара своей мечты в Риге