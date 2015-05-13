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Artem Dertev
На сайте с 20 марта 2012
Комментарии
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Темы
0
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Еда
«Я в тебя верю»
Бывший арт-директор клуба Artefaq Артём Дертев рассказывает, как он бросил работу в Москве и решился на открытие бара своей мечты в Риге
32
Еда
«Я в тебя верю»
Бывший арт-директор клуба Artefaq Артём Дертев рассказывает, как он бросил работу в Москве и решился на открытие бара своей мечты в Риге
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