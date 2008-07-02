ArteFakte
На сайте с 13 октября 2007
Рецепты читателей
Экстремальное потреблениеЕда – это не только удовольствие, но и объект приложения усилий различных экстремалов – в Америке устраивают соревнования по поеданию гамбургеров, в Германии – по выпиванию пива, у нас выступили круче.
Рецепты читателей
Экстремальное потребление Еда – это не только удовольствие, но и объект приложения усилий различных экстремалов – в Америке устраивают соревнования по поеданию гамбургеров, в Германии – по выпиванию пива, у нас выступили круче.
Путешествия читателей The Village
Киев. Столица-курортКиев расположен достаточно далеко от моря, однако, приехав туда в жаркий летний день, ты не можешь отделаться от впечатления, что эта столица – курорт.
Путешествия читателей The Village
Киев. Столица-курорт Киев расположен достаточно далеко от моря, однако, приехав туда в жаркий летний день, ты не можешь отделаться от впечатления, что эта столица – курорт.
Ситуация
Пропащая душа деревянной МосквыЗа стремительно растущими небоскребами, торговыми центрами и офисами, мы не замечаем, как быстро угасает душа Москвы – старая деревянная мещанская столица, в которой было столько тихого обаяния.
Ситуация
Пропащая душа деревянной Москвы За стремительно растущими небоскребами, торговыми центрами и офисами, мы не замечаем, как быстро угасает душа Москвы – старая деревянная мещанская столица, в которой было столько тихого обаяния.
Путешествия читателей The Village
Таллинн. Невозможно не влюбитьсяВ этот город невозможно не влюбиться – тихая провинциальная европейская столица спрятала внутри себя море тихого обаяния, медлительности и филосовской задумчивости.
Путешествия читателей The Village
Таллинн. Невозможно не влюбиться В этот город невозможно не влюбиться – тихая провинциальная европейская столица спрятала внутри себя море тихого обаяния, медлительности и филосовской задумчивости.
Рецепты читателей
Русский самогон теснит вискиВслед за нашими футболистами на Евро-2008, еще одно русское явление получило мировое признание – русский самогон марки «Косогоров» получил бронзовую медаль на престижнейшем мировом конкурсе алкогольных напитков International Wine & Spirit Competition (IWSC’2008).
Рецепты читателей