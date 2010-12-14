Армас Викстрем
На сайте с 13 октября 2007
Город
Итоги 2010: Пожары под Москвой, отставка Лужкова и еще 8 главных событий уходящего годаОбозреватель журнала «Итоги» Армас Викстрем вспомнил главные общественно-политические события 2010 года. Во второй части — события, произошедшие с июля по декабрь
Город
Итоги 2010: Пожары под Москвой, отставка Лужкова и еще 8 главных событий уходящего года Обозреватель журнала «Итоги» Армас Викстрем вспомнил главные общественно-политические события 2010 года. Во второй части — события, произошедшие с июля по декабрь
Город
Итоги 2010: Взрывы в метро, Синие ведерки, Генплан и еще 7 главных событий уходящего годаОбозреватель журнала «Итоги» Армас Викстрем вспомнил главные общественно-политические события 2010 года. В первой части — события, произошедшие с января по июнь
Город