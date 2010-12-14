Итоги 2010: Пожары под Москвой, отставка Лужкова и еще 8 главных событий уходящего года Обозреватель журнала «Итоги» Армас Викстрем вспомнил главные общественно-политические события 2010 года. Во второй части — события, произошедшие с июля по декабрь