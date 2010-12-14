вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии8
Темы0
Посты2
Коротко0
АВ

Армас Викстрем

На сайте с 13 октября 2007

Комментарии8
Темы0
Посты2
Коротко0
Город
Итоги 2010: Пожары под Москвой, отставка Лужкова и еще 8 главных событий уходящего годаОбозреватель журнала «Итоги» Армас Викстрем вспомнил главные общественно-политические события 2010 года. Во второй части — события, произошедшие с июля по декабрь
6
Город

Итоги 2010: Пожары под Москвой, отставка Лужкова и еще 8 главных событий уходящего года Обозреватель журнала «Итоги» Армас Викстрем вспомнил главные общественно-политические события 2010 года. Во второй части — события, произошедшие с июля по декабрь

Город
Итоги 2010: Взрывы в метро, Синие ведерки, Генплан и еще 7 главных событий уходящего годаОбозреватель журнала «Итоги» Армас Викстрем вспомнил главные общественно-политические события 2010 года. В первой части — события, произошедшие с января по июнь
9
Город

Итоги 2010: Взрывы в метро, Синие ведерки, Генплан и еще 7 главных событий уходящего года Обозреватель журнала «Итоги» Армас Викстрем вспомнил главные общественно-политические события 2010 года. В первой части — события, произошедшие с января по июнь