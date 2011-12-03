Ира Михайлова
На сайте с 5 апреля 2009
я еще не была, но если хотя бы там, надеюсь, не будет асфальтовых ям, в которые попадаешь на полной скорости. ps как же теперь без музыки "забирай меня скорей увози за сто морей")))
ходим каждый год, в этом году как-то ни за что глаз не зацепился, разве что про жизнеописания разных духовных лидеров интересно было почитать:)
В прошлом году он был бесплатный и мы были почти на всех фильмах - очень понравилось. Но идет с субтитрами!
Все как нужно: вначале собор Василия Блаженного - "бред пьяного кондитера", а в конце тёлочки)))
Я конечно люблю Москву, но каждый раз, когда приезжаю в Европу, завидую возможности свободно передвигаться на велосипеде и вообще игнорировать общественный транспорт в виду размеров любого среднестатистического европейского города, эх. А у нас разве из Бутово до Алтуфьево доедешь:)
У нас и на метро не очень просто это сделать)
в Европе нет такого большого города как Москва, поэтому и можно так легко передвигаться на велосипеде...
А Москву будут еще разширать, тогда вообще понадобится самолет, что бы из одного конца Москвы в другой доехать
Я глубоко убеждена, что людей, понимающих Караваджо или Дали того же гораздо меньше, чем тех, кто хочет потолкатьсяа потом всем рассказывать и самому верить, что ты что-то понимаешь в искусстве. Простите меня за снобизм, рожденный художественным образованием, но в той же Флоренции просто адские толпы туристов идут в Академию посмотреть настоящую статую Давида, в то время как точные копии есть в городе - на пьяцца Синьори (если не ошибаюсь с названием) и на пьяцца Микелеанджело. Но в Академию, где стоит оригинал, такая очередь, как будто каждый праздный турист, не имеющий отношения к истории искусства, разберется, где оригинал, а где копия, если их поставить рядом. Но все считают, что на тебя снизойдет благодать от созерцания:))