Ира Михайлова
На сайте с 5 апреля 2009
Рецепты читателей
Чизкейк с зеленым чаемЧайным гурманам вход в пост воспрещен, потому как они не одобрят нецелевое расходование чая:) Тем не менее, это отличный способ разнообразить классический чизкейк и удивить гостей!
Рецепты читателей
Чизкейк с зеленым чаем Чайным гурманам вход в пост воспрещен, потому как они не одобрят нецелевое расходование чая:) Тем не менее, это отличный способ разнообразить классический чизкейк и удивить гостей!
Рецепты читателей
Крем-брюле с масалойЕсли у вас вдруг есть дома много пряностей, их можно пустить в дело! Получается отличный порционный десерт к чаю/кофе. Для сладкоежек!
Рецепты читателей
Крем-брюле с масалой Если у вас вдруг есть дома много пряностей, их можно пустить в дело! Получается отличный порционный десерт к чаю/кофе. Для сладкоежек!
Рецепты читателей
Чай по-индийски: масалаЛучший набор для зимовки: плед, шерстяные носки, книжка и чашка горячей масалы, один из вариантов приготовления которой вы здесь и найдете.
Рецепты читателей