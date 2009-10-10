Lelicona .
На сайте с 6 апреля 2009
Путешествия читателей The Village
Стокгольмское чудо-метроЗнак "МЕТРО" в Стокгольме обозначается нежно-голубым знаком в виде буквы "Т".
Путешествия читателей The Village
Стокгольмское чудо-метро Знак "МЕТРО" в Стокгольме обозначается нежно-голубым знаком в виде буквы "Т".
Путешествия читателей The Village
Невероятное метро СеулаМосковское метро считается одним из самых красивых метро в мире, но. оказывается есть ещё и такое чудо как сеульская подземка.
Путешествия читателей The Village