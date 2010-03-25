Самые разрушительные землетрясения в истории Землетрясения - далеко не редкие явления. Каждый день в мире происходит около ста всевозможных подземных толчков и колебаний, не заметных для человека. Но есть и исключения - землетрясения способны разрушать дома, стирать с лица земли целые города, унося жизни десятков, а то и тысяч людей. Так, на Гаити 13 января 2010 года произошла серия землетрясений, подземные толчки которых...