ST. VAS.
На сайте с 11 апреля 2009
о! попробую тоже мяту!
еврокомиссар, разумеется, делает что ему положено, его забота маркетинг, вот он и маркетирует страны, хотя на мой взгляд все эти методы немного ни о чем (новая информация о достопримечательностях не слишком главный мотиватор в решение поехать куда-то, скорее надо создавать тренды либо экономически выгодные варианты, тогда это будет иметь смысл)
а если уж развивать туризм долгосрочно, то надо позаботиться о молодежи, а тут работают такие методы, как например делало раньше (возможно делает и сейчас) консульство франции - для молодежи до 25 лет визы выдавались бесплатно
кроме того, если бы визовый режим был упрощен (особенно для тех, кто уже неоднократно бывал в европе), я думаю приток туристов из россии был бы более ощутим, а сейчас люди, которые даже и готовы были по горящему туру уехать в европу, не всегда готовы это сделать, не у всех есть постоянная виза на руках, а некоторые страны (например португалия, англия) по моему личному опыту, умудряются затягивать выдачу виз на срок даже более одной недели - ну о чем тут говорить в плане стимуляция притока туристов?
и кстати в Питере благодаря группе добровольцев (включая как раз автора моей предыдущей ссылки) тоже активно развивается серфинг! холодно, но зато можно посерфить не выезжая из страны :)
отличная статья! ждем продолжения с описанием спотов во франции, доминикане, бразилии итп :)
кстати очень подробный отчет по спотам во франции и испании лежит здесь:
http://gromych.livejournal.com/89808.html
автору спасибо за статье! вспомнилось было, как говорится :)
я в свое время тоже наткнувшись на записки Антона, на эти книжки про автостоп и главное на сайт http://trassa.travel.ru/ (он кстати до сих пор такой как был лет 10 назад, ничего не поменялось, это даже круто в каком-то смысле :), поездила автостопом - вначале на простые маршруты москва-питер (был даже как-то маршрут казань-набережные челны), потом ездила примерно месяц или больше автостопом по европе: стартовали в минске, дальше в германию, потом австрию, италию итп
великолепные воспоминания, действительно понимаешь, что если следовать простым правилам автостопам, здравому разуму и тп, то можно отлично пропутешествовать.
кстати вот пример моих знакомых, которые ездили автостопом по Венесуэле - тоже безумно увлекательно получлось.
в общем я считаю, что автостоп в жизни каждый должен попробовать, открывает сознание по части самостоятельных путешествий и не только :)
couchsurfing действительно полезный ресурс! сама опробовала его несколько раз, причем даже в такой стране как египет! правда из соображений безопасности, в египте мы жили не у локалов, а у таких же иностранцев, которые живут и работают в этой стране. причем обычно это очень интересные люди, те, кто решил поехать жить и работать в такую страну как египет, до сих пор большинство из тех, кого довелось встречать очень интересные ребята - появились новые друзья и это радует.
с точки зрения безопасности, да наверное, надо себя обезопасить, как минимум тем, что связываться с теми, у кого много рекомендаций или кто как-то засветился на CS ну и осторожнее с локалами, особенно из всяких развивающихся стран (хотя разводить стереотипы тоже не хочется).
в общем удачи всем!
есть веранды, где я еще не была! эх! даже жалко, что я сейчас больше не в россии :-/ у нас тут в александрии такого мало...
захотелось в коста-рику
Другие я не пробовала, но попробуйте, расскажете потом, как вышло! Возможно их стоит заранее обжарить, чтобы они были вкуснее.