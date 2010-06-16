Неизвестный Египет Почти все знают Египет как место бесконечных отелей по системе "все включено", куда стекаются наши соотечественники со всех уголков нашей прекрасной родины, некоторые так же знают Египет как место, куда ездят дайверы, кайтеры и виндсерферы. И кажется, что уж про Египет все знают все. Но есть ли что-то такое в плане интересных путешествий по Египту, про которые мало кто знает и мало кто...