ST. VAS.
На сайте с 11 апреля 2009
Рецепты читателей
Пирог с луком-пореем и брынзойДостаточно простой в приготовлении, но очень вкусный пирог с луком пореем, болгаским перцем и брынзой. Нелюбители лука или перца могут не переживать - вкус ни того, ни другого вы не узнаете :)
Рецепты читателей
Пирог с луком-пореем и брынзой Достаточно простой в приготовлении, но очень вкусный пирог с луком пореем, болгаским перцем и брынзой. Нелюбители лука или перца могут не переживать - вкус ни того, ни другого вы не узнаете :)
Рецепты читателей
САЛАТ С РЫБОЙ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯРецепт это салата достаточно простой - главное найти правильную рыбу - а когда вы попробуете этот салат, вы не сможете не влюбиться в него до конца своих дней :)
Рецепты читателей
САЛАТ С РЫБОЙ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ Рецепт это салата достаточно простой - главное найти правильную рыбу - а когда вы попробуете этот салат, вы не сможете не влюбиться в него до конца своих дней :)
Рецепты читателей
Салат: Помидоры и баклажаны, жареные с брынзойСалат невероятно вкусный, а главное очень простой в приготовлении. Его можно есть так просто как салат, а можно использовать как закуску – на слегка поджареный тост или на лепешку или лаваш.
Рецепты читателей
Салат: Помидоры и баклажаны, жареные с брынзой Салат невероятно вкусный, а главное очень простой в приготовлении. Его можно есть так просто как салат, а можно использовать как закуску – на слегка поджареный тост или на лепешку или лаваш.
Рецепты читателей
Картофельная запеканка с сыром и грибамиПростой рецепт, как из вареной картошки, сыра и горсти шампиньонов, сделать невероятно вкусную картофельную запеканку
Рецепты читателей
Картофельная запеканка с сыром и грибами Простой рецепт, как из вареной картошки, сыра и горсти шампиньонов, сделать невероятно вкусную картофельную запеканку
Путешествия читателей The Village
Северное побережье Египта, Средиземное мореЕгипет славится Красным морем и мне самой никогда не приходило в голову, что в Египте существует еще и Средиземное море и невероятно красивые курорты этих мест. Египтяне называют это место Северным побережьем (North coast) или по-арабски El sahel el shamaly.
Путешествия читателей The Village
Северное побережье Египта, Средиземное море Египет славится Красным морем и мне самой никогда не приходило в голову, что в Египте существует еще и Средиземное море и невероятно красивые курорты этих мест. Египтяне называют это место Северным побережьем (North coast) или по-арабски El sahel el shamaly.
Путешествия читателей The Village
Неизвестный ЕгипетПочти все знают Египет как место бесконечных отелей по системе "все включено", куда стекаются наши соотечественники со всех уголков нашей прекрасной родины, некоторые так же знают Египет как место, куда ездят дайверы, кайтеры и виндсерферы. И кажется, что уж про Египет все знают все. Но есть ли что-то такое в плане интересных путешествий по Египту, про которые мало кто знает и мало кто...
Путешествия читателей The Village