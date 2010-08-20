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Наиля Бутусова

На сайте с 11 апреля 2009

Комментарии131
Темы0
Посты8
Коротко0
The Village установит велопарковки

красная - самая стильная :))

Про необычные улицы

как интересно! сразу захотелось везде побывать :)))

Поймай, если сможешь: что думают водители про автостоп

было очень интересно почитать!
спасибо :)))

я так понимаю, информация из первых рук получена?;)

12 народных способов справиться с жарой

кстати в способ с конфетой грильяж можно еще добавить ириску "Золотой ключик" :)) аналогичный эффект

12 народных способов справиться с жарой

забавные методы :)))

Лужков организует бесплатные фитнес-зарядки

хорошая новость, я бы поучаствовала :)

В Ботаническом саду появится Сад ощущений для инвалидов

это радостная новость!

TravelGuide: как правильно путешествовать по Криту

очень понравилась статья! хочеться сразу туда поехать :)

Рай для книжного червя

Спасибо за пост!
Я бы добавила еще Shakespeare's&Co в Париже. Восхитительное место! Я провела там 2 часа и не заметила...

Ничего не забыть!

как написан пост очень понравилось :)
.
список улыбнул, но показался совершенно не функциональным.... зачем с собой тащить алкоголь? если уж хочеться, можно и на месте купить...
кроме того, теперь ясно, что вам нельзя дарить дорогие вещи - вы их продадите ;)

Рай для книжного червя

дада! я о нем прочитала уже после создания поста, но он не менее великолепный, чем эти.

Ничего не забыть!


ни одна вещь на свете не стоит тех самых эмоций, которые мы получили, находясь на этом празднике жизни. для меня лучший подарок на свете - это когда мы с женой проходим, держась за руки, паспортный контроль и попадаем в tax free zone в ожидании сверкающего самолета

12 народных способов справиться с жарой

Так народные же)

Поймай, если сможешь: что думают водители про автостоп

они не препятствовали)

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