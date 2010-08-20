Наиля Бутусова
На сайте с 11 апреля 2009
как интересно! сразу захотелось везде побывать :)))
было очень интересно почитать!
спасибо :)))
я так понимаю, информация из первых рук получена?;)
кстати в способ с конфетой грильяж можно еще добавить ириску "Золотой ключик" :)) аналогичный эффект
забавные методы :)))
хорошая новость, я бы поучаствовала :)
это радостная новость!
очень понравилась статья! хочеться сразу туда поехать :)
Спасибо за пост!
Я бы добавила еще Shakespeare's&Co в Париже. Восхитительное место! Я провела там 2 часа и не заметила...
как написан пост очень понравилось :)
.
список улыбнул, но показался совершенно не функциональным.... зачем с собой тащить алкоголь? если уж хочеться, можно и на месте купить...
кроме того, теперь ясно, что вам нельзя дарить дорогие вещи - вы их продадите ;)
дада! я о нем прочитала уже после создания поста, но он не менее великолепный, чем эти.
ни одна вещь на свете не стоит тех самых эмоций, которые мы получили, находясь на этом празднике жизни. для меня лучший подарок на свете - это когда мы с женой проходим, держась за руки, паспортный контроль и попадаем в tax free zone в ожидании сверкающего самолета
Так народные же)
они не препятствовали)
красная - самая стильная :))